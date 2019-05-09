失聯40天終於找到…「中國最年輕富豪」王悅涉操縱股市被刑拘

2019-05-09 12:35 世界日報 北京9日電



「最年輕富豪」王悅失聯40天 證實涉操縱證券市場罪被刑拘 (恺英网络) 分享 facebook

被稱為「中國最年輕富豪」的「愷英網絡」董事、實際控制人王悅，在失聯40天後有消息了。據北京商報及多維新聞網報導，愷英網絡發布公告，公司收到王悅家屬送交的告知函，提及近日收到上海市公安局的拘留通知書，王悅因涉嫌操縱證券市場罪，被上海市公安局刑事拘留。

報導引述愷英網絡表示，王悅已不再擔任公司的任何職務，被拘留事件未對公司營運造成影響，管理運行平穩。

上海愷英網絡科技有限公司成立於2008年，旗下盛和遊戲、浙江九翎擁有強大的遊戲研發實力，愷英網絡曾推出「藍月傳奇」、「摩天大樓」及「蜀山傳奇」等熱門遊戲。報導指出，王與大學同學馮顯超創立愷英網絡，王悅是愷英網絡的創始人兼董事長； 2016年3月，王悅以66億元人民幣(約9.7億美元)的身家，成為「2016胡潤全球富豪榜」中國最年輕富豪之一，但近年身家不斷縮水，2018年剩下30億元。

「最年輕富豪」王悅失聯40天 證實涉操縱證券市場罪被刑拘(恺英网络) 分享 facebook

報導說，王失聯前三天，以個人原因辭去愷英網絡公司董事，愷英網絡法定代表人變更為公司的總經理陳永聰。愷英網絡3月28日披露公告，指王悅失聯。

愷英網絡2018年年報顯示，公司全年營收22.84億元，同比下滑27.13%；公司歸母凈利潤1.74億元，同比降幅為89.17%。截至公告日，王悅直接持有愷英網絡股票約4.62億股，占公司股份總數21.44%。

另有媒體報導，愷英網絡現任董事長金鋒也因涉嫌操縱股價、內幕交易被「網上追逃」，但愷英網絡證券事務部否認，表示現任董事長金鋒仍正常履職中。另4月23日，愷英網絡發布公告稱，公司副總經理馮顯超因涉嫌個人經濟犯罪正接受公安機關調查。