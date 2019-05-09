北京清華大學告數家幼稚園 為了這2個字

2019-05-09 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



北京清華大學是教育界標竿、社會菁英搖籃，卻對多家幼兒園提告，原因是學校招牌中有「清華」二字，北京清華大學起訴江西多家「清華」幼兒園，認為容易使公眾產生混淆，構成商標侵權。

中國青年報指出，江西省贛州市中級人民法院官網顯示，清華大學訴江西省贛州市章貢區清華幼兒園、上猶縣清華幼兒園，侵害商標糾紛一案，今（9）日將開庭審理。此外，4月26日，新余市中級人民法院開庭審理清華大學訴江西新余市渝水區水木清華幼兒園等三件商標權權屬、侵權糾紛系列案。

北京清華大學的民事起訴狀顯示，其前身為1911年創建的清華學堂，2006年10月，大陸國家商標局將「清華大學（清華）」認定為馳名商標。2006年12月，北京市高級人民法院在第1481號民事判決書認定「清華」為馳名商標。多家經營清華幼兒園過程中使用了「清華」字樣，容易使公眾產生混淆，構成商標侵權，應當承擔相應侵權責任。

北京清華大學，據此訴請法院判令被告立即停止侵權行為、登報道歉一個月、賠償經濟損失及相關費用人民幣50萬元。

大陸網友則表示，「你兒子在哪上學？在清華幼兒園！眼底滿是驕傲。」、「這兒有清華中學，恐怕也要吃官司」、「我們有個幼兒園叫小牛津幼兒園，牛津要來告嗎？」