甲骨文大陸裁員背後：巴菲特清倉持股
美國軟體巨頭、數據庫產品供應商甲骨文日前突然在大陸大舉裁員，引起市場關注。實際上，甲骨文近幾年管理不善、雲業務疲軟，全球性裁員早有端倪。而「股神」巴菲特擁有21億美元的甲骨文股票，僅持有一季就全部售出。
澎湃新聞報導，甲骨文中國研發中心將關閉，研發人員約1,600人，在深圳、北京、上海、蘇州等地均有研發中心。首批將裁900餘人，其中超過500人來自北京。市場分析，甲骨文此番大力度裁員的原因之一，可能是為公司雲業務轉型太慢埋單。甲骨文有數據庫界蘋果之稱，為大型企業提供軟硬體一體的數據庫服務。隨著雲服務的普及，甲骨文近年來面臨較大的轉型壓力。
而向來以價值投資和長期持有股票聞名的巴菲特，卻在2018年第4季清倉其持有的21億美元的甲骨文股票，這一舉動在巴菲特的投資生涯中並不常見。CNBC採訪巴菲特時證實了清倉甲骨文的消息，巴菲特表示，「從我的角度看，Larry Ellison在甲骨文的工作非常出色，但是我不了解他的業務。」他說，實際上是改變了對業務的理解，並不是改變了公司的評估。
甲骨文今年第1季收入下跌1%至96億美元。華爾街日報報導，為了維持高股價，甲骨文在今年3月底一直在回購股票。
在整個雲服務市場，甲骨文市占率仍屬於後段班。2018年11月，亞馬遜AWS的一場活動引用的研究機構Gartner數據顯示，亞馬遜雲市占率達51.8%，擁有絕對領先地位。微軟Azure雲服務市占率13.3%，排第二；阿里巴巴雲服務排名第三，市占率為4.6%；谷歌、IBM的雲服務分別位列第四、第五位。未見甲骨文出列。
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