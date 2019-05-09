甲骨文大陸裁員背後：巴菲特清倉持股

2019-05-09 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



美國軟體巨頭、數據庫產品供應商甲骨文日前突然在大陸大舉裁員，引起市場關注。實際上，甲骨文近幾年管理不善、雲業務疲軟，全球性裁員早有端倪。而「股神」巴菲特擁有21億美元的甲骨文股票，僅持有一季就全部售出。

澎湃新聞報導，甲骨文中國研發中心將關閉，研發人員約1,600人，在深圳、北京、上海、蘇州等地均有研發中心。首批將裁900餘人，其中超過500人來自北京。市場分析，甲骨文此番大力度裁員的原因之一，可能是為公司雲業務轉型太慢埋單。甲骨文有數據庫界蘋果之稱，為大型企業提供軟硬體一體的數據庫服務。隨著雲服務的普及，甲骨文近年來面臨較大的轉型壓力。

而向來以價值投資和長期持有股票聞名的巴菲特，卻在2018年第4季清倉其持有的21億美元的甲骨文股票，這一舉動在巴菲特的投資生涯中並不常見。CNBC採訪巴菲特時證實了清倉甲骨文的消息，巴菲特表示，「從我的角度看，Larry Ellison在甲骨文的工作非常出色，但是我不了解他的業務。」他說，實際上是改變了對業務的理解，並不是改變了公司的評估。

甲骨文今年第1季收入下跌1%至96億美元。華爾街日報報導，為了維持高股價，甲骨文在今年3月底一直在回購股票。