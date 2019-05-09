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世界港口大會 50國企業聚廣州

2019-05-09 02:57聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第31屆世界港口大會5月8日在廣州開幕，美國、德國、日本等來自全球近50個國家和地區的約千名人士參會。本次大會邀請包括中遠海運、馬士基、華為、阿里巴巴等世界500強企業與會。

中新社報導，2017年，在印尼巴厘島舉行的第30屆世界港口大會全體會議上，廣州獲得2019年（第31屆）世界港口大會主辦權。本屆會議主題是「港口與城市—開放合作，共享未來」，安排包括「以港口帶動區域經濟發展的中國方案」、「海運業的發展及港口物流業的前沿問題」等6場主旨演講。

國際港口協會主席聖地亞哥．加西亞．米拉在開幕式的致辭中表示，港口和其他行業一樣，對氣候有著重要依賴。在整個航運管理中，希望世界各港口利用新能源和燃料，共同應對氣候挑戰。國際海事組織秘書長林基澤發表視頻致辭，他鼓勵國際港口成員在未來能共同推進可持續發展議程的項目，希望所有國際海事組織的會員港口關注港口綠色發展。

廣州港是國際性港口。近年來，廣州港推進與「一帶一路」沿線國家港口間的友好交流合作，先後與土耳其伊茲密爾港、馬來西亞巴生港等10餘個「一帶一路」沿線港口建立友好合作關係。截至目前，廣州港已與45個國際港口建立友好合作關係。

廣州市市長溫國輝稱，廣州港貨物吞吐量和集裝箱吞吐量位居世界港口前列。2018年，廣州港完成貨物吞吐量61313.3萬噸，完成集裝箱吞吐量2192.21萬集裝箱，兩項指標均位列世界第五。

此次大會廣州港將與荷蘭鹿特丹港、巴西阿蘇港、斐濟蘇瓦港（已電子簽）、印尼丹戎不碌港（續簽）現場簽署友好合作協議，廣州港朋友圈好友將增至47個。世界港口大會由國際港口協會發起，每兩年舉行一次，邀請來自全球各地知名港航機構代表參會。截至目前，世界港口大會已舉辦30屆，舉辦城市包括美國休斯敦、澳大利亞悉尼等多個國際知名城市。

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