提早50天 華龍一號核電機組冷試一次成功

2019-05-09 02:55 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



近日，大陸具有完全自主智慧財產權的第三代核電技術「華龍一號」全球首堆示範工程－福清5號機組冷態功能試驗一次成功，「華龍一號」通過檢驗機組性能的首次「大考」，標誌著該機組提前計畫50天轉入調試階段，取得第一步勝利。

作為本專案最大的設備供應商、來自四川德陽的東方電氣，為福清5號機組提供了常規島汽輪發電機組，核島蒸汽發生器、穩壓器、PRS換熱器、安注箱和硼注箱等，為「華龍一號」首堆通過首次「大考」，提供了堅強保障。

核電最重要的是安全可靠，冷試就是檢驗安全的第一步；後續還會有熱試、臨界試驗、各功率平台試驗、性能試驗等過程。目前，海內外「華龍一號」工程建設各節點均按期或提前完成，工程安全和品質處於良好受控狀態。「華龍一號」示範工程福清核電5、6號機組各項節點均按期或提前實現。

據悉，在福清5號機安注箱和硼注箱製造中，東方電氣克服了多片瓜瓣拼裝易變形、焊縫品質控制難度大等問題，保質保量按期完成了產品製造工作，為現場安裝進度提供了有力保障。

通過「華龍一號」全球首堆產品的研究製造，東方電氣掌握了具有自主智慧財產權的第三代核電設備的製造技術，在關鍵製造技術創新和重大工程裝備建設上取得了豐碩成果，積累了豐富經驗，形成了大陸核電裝備國產化和核電「走出去」的核心競爭力。