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王金平大陸尋根之旅 交雜親情與選舉味

2019-05-08 21:32聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

不同於謝長廷的「痛哭流涕」，也不同於以往國民黨大佬「爺爺您回來了」的大排場祭祖之旅，立法院前院長王金平回祖籍地漳州白礁祭祖，少了哀傷，多了份和宗親溝通的親和感與濃濃的選舉味。希望祖先庇佑贏得選舉，似乎成了祭祖行最重要的目的。

七日一早，漳州白礁慈濟宮前廣場，鑼鼓暄天，舞獅隊熱鬧非凡，當地民眾拉著「熱烈歡迎大宗長王金平回鄉祭祖」、「漳台兩岸一家親」、「熱烈歡迎台灣王氏宗親回鄉祭祖」紅布條，在路的兩側，長長的人龍綿延百餘公尺。

王金平在台灣王氏宗親的簇擁下走進廣場，一一和鄉親們握手、寒暄、擁抱，熱情的民眾高呼「歡迎、歡迎回來」，這彷佛是和許久不見的家人見面，也很像台灣選舉開跑後的畫面。

一位漳州的王氏宗親說，「他看起來很平易近人，很有人緣，不像大陸的官員會擺架子，老百姓接近不了」、「希望他更上層樓」。

被問到評估王金平能當選的機率有多高，已兩次回到漳州祭祖的王金平堂弟王重男表示，「希望祖先能庇佑」、「順順利利」。

在王氏宗祠祭拜時，王金平口中念念有詞長達七十五秒，祭祀官曾一度要收走王金平手中的三柱香，但被其他王氏宗親阻止，直到他默念結束。

漳洲以最高規格接待王金平，不僅只花七天就將王氏宗祠、王氏祖墳修葺一新，甚至只花兩天就將通往祖墳的泥土路鋪成百級石階和綠色草坪。漳州官員透露：「我們四月十五日才知道，十六日就上山工作，一周就完全搞定，這是福建速度也是漳州速度。就是要讓台灣人服氣！」

大陸官員絕口不提台灣選舉，也不提王金平的選情。相較於高雄市長韓國瑜，大陸媒體也在報導上也顯得十分低調。部分媒體透露，雖然派員到場採訪，但仍以來自北京的中央媒體內容為主。

漳州官員對王金平介紹，王氏祖墳「這個方位是全漳州最好的風水，左青龍、右白虎，對面就是九龍江，後世必定發達、出人頭地」。

王金平自己則對祖墳左方新修的「先賢英雄王文醫（遷台第一代）公之墓碑」頻頻點頭稱讚，並和台灣來的王氏宗親在墓碑前合影留念。對新修的墓碑工程相當讚賞。

立法院前院長王金平6至8日前往福建，展開「祭祖尋根之旅」。圖為王金平在王氏宗祠祭...
立法院前院長王金平6至8日前往福建，展開「祭祖尋根之旅」。圖為王金平在王氏宗祠祭拜。（本報系資料庫）
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立法院前院長王金平的「祭祖尋根之旅」，不少福建當地民眾拉著紅布條歡迎，王金平也與...
立法院前院長王金平的「祭祖尋根之旅」，不少福建當地民眾拉著紅布條歡迎，王金平也與鄉親握手、寒暄。（本報系資料庫）
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