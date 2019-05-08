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影／公寓冒大火 19歲青年開吊車衝火場勇救婦孺

2019-05-08 16:39聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中國遼寧省撫順日前一棟公寓發生大火，居民被困在滾滾濃煙之中，所幸一名機警的年輕吊車司機當機立斷開吊車馳援，讓住戶搭乘吊籃逐一脫困，也讓他被媒體與網友讚為「吊車俠」。

《人民網》與《遼瀋晚報》報導，這起事件發生在五一小長假第二天清晨，地點位於遼寧省撫順市新濱縣南雜木鎮，起火點是一間當時無人的雜貨店，火勢迅速向上延燒，睡夢中被驚醒的住戶立刻慌張逃命。

根據報導，因為一、二樓火勢太大，高樓層居民無法逃生，已有人準備用床單從窗戶脫逃。住在3樓的一對母子退回住家陽台大聲呼救，當時正在300公尺外一處大樓外牆進行作業的19歲吊車司機蘭郡澤觀察過情況後，立刻把吊車開到現場，讓呼救母子乘吊籃回地面脫困。

目擊者指出，半空中有電線，操作調查本來就需要很小心。當時「煙又大又濃，看不清窗口位置」。但根據報導，蘭郡澤相當熟悉失火大樓各樓層高度與窗戶位置，讓他得以成功救人。

然而，火勢越來越大也增加救援難度，特別是吊車距離起火點不到50公尺，溫度相當高，蘭郡澤身上卻沒有太多的防護裝備，冒著很大的生命危險。擁有吊車操作資格的他事後受訪時承認，當時沒有想太多，只顧著救人，沒想過可能要為有人從吊籃掉下來負責的事情。

蘭郡澤的父親後來也趕回來，指導救援方向，2人用40分鐘救出14人，獲救者年紀在12歲到79歲間，還包括中學教過他體育與物理的2位老師，蘭郡澤控制吊籃力度的小腿也因過度緊張與用力而抽筋。

除14名獲救居民當面道謝外，南雜木鎮領導人也登門表達謝意，當局則著手準備文件，要替蘭郡澤向上級申請表揚。

中國遼寧省撫順市一棟公寓2日大火，因一、二樓火勢太大，高樓層居民無法逃生，所幸年...
中國遼寧省撫順市一棟公寓2日大火，因一、二樓火勢太大，高樓層居民無法逃生，所幸年輕的吊車司機蘭郡澤果斷馳援，讓住戶搭乘吊籃逐一脫困，讓他被媒體與網友讚為「吊車俠」。畫面翻攝：微博/遼視第一時間
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