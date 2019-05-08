大陸泡椒鳳爪一哥上市首日飆漲停

2019-05-08 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



小吃美食大商機，鳳爪、辣條、老干媽被封為「中國三大神器」，年營收皆逾人民幣上億元。其中，大陸泡椒鳳爪一哥，有友食品今（8）日在A股掛牌，交易首日即飆漲停上限44%。

經濟觀察網報導， 有友食品公司首次公開發行股票7950萬股，發行價人民幣7.87元，開盤後大漲43.96%，收在人民幣11.33元。有友食品目前擁有14項專利，主打產品泡椒鳳爪獲大陸國家發明專利具有品牌影響力。

2018年有友食品營收為人民幣11億元，其中，泡椒鳳爪的收入為人民幣8.97億元，占主營收的比率高達81.63%。

有友食品成立於2007年5月，總部位於重慶市，產品遍及大陸各省市，為泡椒鳳爪領域的龍頭，「有友及圖」於2012年4月被國家工商總局商標局認定為中國馳名商標。公司將全國分為七個大區，包括2個營運中心，15個辦事處，擁有近300名銷售人員及近650家經銷商隊伍，在銷售渠道上有明顯優勢。

有友食品創始人、董事長鹿有忠的持股比率66.9%為第一大股東，其妻子、子女以及兄弟趙英、鹿新、鹿有貴等也有持股，族合計持股達93%。市場預測，鹿有忠家族持股市值將達人民幣62億。