大陸泡椒鳳爪一哥上市首日飆漲停
小吃美食大商機，鳳爪、辣條、老干媽被封為「中國三大神器」，年營收皆逾人民幣上億元。其中，大陸泡椒鳳爪一哥，有友食品今（8）日在A股掛牌，交易首日即飆漲停上限44%。
經濟觀察網報導， 有友食品公司首次公開發行股票7950萬股，發行價人民幣7.87元，開盤後大漲43.96%，收在人民幣11.33元。有友食品目前擁有14項專利，主打產品泡椒鳳爪獲大陸國家發明專利具有品牌影響力。
2018年有友食品營收為人民幣11億元，其中，泡椒鳳爪的收入為人民幣8.97億元，占主營收的比率高達81.63%。
有友食品成立於2007年5月，總部位於重慶市，產品遍及大陸各省市，為泡椒鳳爪領域的龍頭，「有友及圖」於2012年4月被國家工商總局商標局認定為中國馳名商標。公司將全國分為七個大區，包括2個營運中心，15個辦事處，擁有近300名銷售人員及近650家經銷商隊伍，在銷售渠道上有明顯優勢。
有友食品創始人、董事長鹿有忠的持股比率66.9%為第一大股東，其妻子、子女以及兄弟趙英、鹿新、鹿有貴等也有持股，族合計持股達93%。市場預測，鹿有忠家族持股市值將達人民幣62億。
鹿有忠表示，未來，隨著大陸休閒食品行業向規模化和規範化方向發展以及消費者消費水平的提升，具有品牌、質量、渠道、技術等多方面優勢的有友食品將充分受益於行業的發展和整合，在泡椒鳳爪這一細分市場的市場地位將進一步鞏固，同時利用品牌優勢豐富產品線，提升總體銷售規模。
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