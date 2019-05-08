港議員手術成功／邵家臻返監「瘦一碼」陳淑莊打氣戰友

2019-05-08 14:47 世界日報 香港8日電



邵家臻出院 押往赤柱監獄服刑 陳淑莊Fb貼文稱手術成功 歐新社 分享 facebook

「佔中案」正在服刑的社福界立法會議員邵家臻，日前被送往醫院完成心血管手術，懲教署拒絕他申請在押解下出席立法會大會的要求。邵家臻家人透露，他已於7日離開羈留病房，被送回赤柱監獄。此外，同案公民黨議員陳淑莊腦瘤手術順利，6月10日判刑。

香港01報導，代表律師文浩正指出，邵家臻經過兩日的觀察，已於7日早10時許離開醫院，送到赤柱監獄服刑。他形容邵家臻手術後，精神不差，惟「瘦了一個碼」，「他在醫院有睇報紙，除了關心陳淑莊的病情之外，同時亦非常關心大遊行及《逃犯條條》開會事宜，他希望在議會與其他民主派議員並肩作戰」，著大家不用擔心。

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文浩正表示，稍後會再同邵家臻研究，是否繼續申請在押解下出席立法會大會，還是提出司法覆核。

此外，「佔中案」中被裁定「煽惑他人犯公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成的公民黨議員陳淑莊，因需於短期內接受腦瘤手術，其判刑延至6月10日。陳淑莊7日在其fb專頁上，感謝外界連日來對她病情的關心。陳淑莊指她剛完成腦部手術，感謝醫護人員對她的照料，又稱她休息過後，稍後恢復元氣，會在醫生許可的情況下向大家交代病情。

陳淑莊籲大眾放心，表示醫護人員和家人會好好照顧她，叫大家等她好消息。同時不忘為民主派戰友打氣，在帖文中寫道「泛民加油」、「頂住惡法惡人」。