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佔旺案潛逃台灣 港女：料未來更多港人流亡

2019-05-08 14:48世界日報 香港8日電

潛逃台灣女生網台發聲 料未來更多港人流亡 中央社
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2016年旺角衝突時是中學生的李倩怡，被控兩項暴動罪，2017年潛逃台灣。台灣基進黨在網台節目播出聲稱是「李倩怡的錄音」及署名信件，她說連前香港銅鑼灣書店店長林榮基都被迫流亡台灣，香港人和台灣人沒本錢再天真下去，「我們必須建立對中國大陸政權的危機意識」。而她也預期未來香港會有更多人被迫流亡。

基進黨昨天晚間在YouTube直播節目播放李倩怡的錄音內容，以視訊方式參與直播的林榮基則激動落淚，表示希望李倩怡能找到第三地，離開台灣，過正常、幸福的生活。

李倩怡在聲明裡表示，香港法治不是從港府推動《逃犯條例》修法那一刻才開始被剝奪，早在銅鑼灣書店事件發生時，北京當局已經可以在沒人清楚的情況下，帶五人去中國大陸，隨便安個罪名審判，港府卻沒有為香港人發聲。

她也提到，選在這個時候發聲，就是想提醒香港朋友，隨著林榮基的流亡，可預期未來香港會陸陸續續有更多人被迫流亡。

潛逃台灣女生網台發聲 料未來更多港人流亡 中央社
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李倩怡並呼籲「每一位只想安居樂業的台灣人」，要知道中國政權的可怕本質。否則，台灣的民主社會將是下一個被中共政權吞噬的悲劇。

錄音播放完畢後，林榮基激動落淚，並表示自己也是兩個孩子的父親，對李倩怡如今只能躲躲藏藏，感到非常不捨與難過，希望她能過上正常、幸福的日子，那怕離開台灣也好。林榮基說自己還能逃到台灣，假如中共未來統治了台灣，台灣人還能逃到哪裡去，「台灣是我們最後的堡壘」。

根據節目所出示的書面聲明，李倩怡署名時間是4月30日。節目主持人、基進黨主席陳奕齊則表示，日前收到李倩怡的信件與錄音檔。信封雖然蓋著台灣郵戳，但並未寫明寄件人地址，因此他們也不清楚李倩怡究竟人在何處。

現年20歲的李倩怡曾在2016年農曆年間，參與以保護流動攤販為名的「旺角騷亂」事件，她後來被控兩項暴動罪和一項襲警罪，以3000港元保釋候審（交保候傳）。此案原定2017年1月17日在香港法院再聆訊，但律師自1月12日起已無法與她聯絡，香港法庭下令通緝。

香港林榮基
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