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中國抗愛滋第一人 91歲高耀潔病榻出書

2019-05-08 13:18世界日報 北京8日電

美國國務卿喜萊莉‧柯林頓到高耀潔在紐約的公寓看望了這位躺在病榻的高齡老人。 ...
美國國務卿喜萊莉‧柯林頓到高耀潔在紐約的公寓看望了這位躺在病榻的高齡老人。 (取材自IG)
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有關「中國抗愛滋第一人」高耀潔晚年生活的新書近日在美國出版。為書作序的哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew J. Nathan）說，高耀潔的例子顯示，只有允許人民揭示真相，政府才能糾正自身的錯誤。

美國之音中文網報導，記述高耀潔晚年生活的「煙雨任平生：高耀潔晚年口述」一書5日在紐約法拉盛圖書館舉行發表會。

「煙雨任平生」一書的作者林世鈺表示，91歲的高耀潔體弱多病，無法繼續寫作，於是決定用口述歷史形式記錄她的晚年生活。

高耀潔透過影片表示，中國有100多萬愛滋病人，但她已經沒有辦法（做什麼），只能透過支持她的同道來貢獻自己的力量。

1996年，退休前為醫生的高耀潔偶然間發現，河南當地為了生計而賣血的農民感染了愛滋病。深具使命感的她自此踏上了自費防治愛滋病的工作，並因此陸續獲得海內外眾多獎項。

但是這位有「中國抗愛滋第一人」之譽的社會活動家，也因為揭發河南地方政府建血站非法賣血導致愛滋病大量傳播的事實而遭到打壓監控，並於2009年流亡至美國。

高耀潔表示，如果不到美國，她可能活不到90多歲。她說，自己手上還有兩本書、共40萬字要寫。

據報導，高耀潔赴美後一直受到著名中國問題專家黎安友的幫助和鼓勵。為書作序的黎安友參加新書發表會時說，「她來了紐約後，我一直勸她，為了歷史、為了後代，你的經驗太有價值，應該多寫書」。

在回答「中國政府應從高耀潔抗愛滋病悲壯偉大的榜樣中得到什麼教訓」的問題時，黎安友說：「她顯示了只有允許底層人民揭示真相，政府才能糾正自己的錯誤；她還證明了人民的嘴巴是封不了的。」

林世鈺告訴現場數十名與會者，高耀潔離開中國時「左手拿著血壓器，右手拿著一個裝滿愛滋病人資料的硬盤（硬碟），隨身的衣服一件都沒帶，揣著幾千塊錢在身上，那時候她已經81歲了」。

林世鈺說：「她下樓後就貼著牆根走，怕被攝像頭（攝影機）照到，然後喊了一個出租車，躺在出租車的後排，去了離她家最遠的一個汽車站，一路就這麼過來了。」

據報導，高耀潔赴美後共寫了「中國愛滋病禍」等八本書。

3月11日，前美國國務卿喜萊莉‧柯林頓到高耀潔在紐約的公寓看望了這位躺在病榻的高齡老人。

希拉蕊事後在Instagram發布一段影片，顯示兩人談笑風生。希拉蕊拿著高耀潔的這本新書，高耀潔說，希拉蕊「一點都沒變」；希拉蕊笑說，「妳看起來也不錯」。

中國抗愛滋第一人高耀潔 91高齡病榻出書
中國抗愛滋第一人高耀潔 91高齡病榻出書
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