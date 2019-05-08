劉結一廈門會王金平 閉門談兩岸

2019-05-08 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



前立法院長王金平「祭祖尋根」之旅的重頭戲，今天上午十點卅分登場，中共國台辦主任劉結一在廈門海悅山莊香茶宮會見王金平。現場戒備森嚴，不讓媒體進入。據透露，王金平將和劉結一談及以血緣與尋根祭祖做為化解兩岸分歧的開始，兩岸共同發揚中華文化。

王金平今天早上八點在下塌的廈門會議中心酒店和記者共進早餐，他坦承，這次來漳州白礁祭祖，就是向祖先向神明報告，向神明請示。王金平表示，現在遇到人生的大事，台灣人有個習慣，在遇到大事時要請示祖先、向神明報告，例如，台灣人結婚前都要宰殺豬公，祭拜祖先、祭拜各路神明。

被問到為何要選擇這個時間來祭祖，王金平說，一九九二年曾攜妻子赴南通、北京看病。當時其妻的類風濕性關節炎沒有較好抑制藥品，他先赴上海轉赴南通，尋訪一名九十多歲老中醫；隨後赴北京協和醫院看訪一位西醫，但效果不大。之後一直有機會來大陸，尤其是二○○七年，但因事未能成行。

王金平先回顧了自己的祖先由山西遷到固始，再到八閩，後來五代十國時自立為閩王，一直到鄭成功時遷台過程。他話峰一轉說，他曾在台灣接待過很多大陸貴賓，像一些省長、市長、協會會長等，但大陸很多人對他有誤解。尤其是三一八學運事件，認為是他的責任。其實，是國民黨自己做出來的事，他只不過是出來收拾爛攤子。但卻一直被誤解。

王金平表示，一些大陸朋友，例如前社科院台研所所長余克禮就很了解這個事件的經過。言下之意，王金平透出一些委屈的神情。

今天早上，王氏宗親「祭祖尋根團」的多數成員前往南普陀寺參觀，寺方也派出接待人員講解並接待。王金平臨時取消前往南普陀，直到十點二十分，才自會議中心酒店出發，前往廈門海悅山莊。而海悅山莊從上午八點起，警方就採取嚴格的安保措施，各路口都有警察和便衣警衛人員。

海悅山莊內部則貼出因活動需要，「茶香宫」自上午十點到下午兩點臨時關閉。