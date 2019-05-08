親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

不滿「共享」壓榨運將：英美Uber司機跨國串聯大罷工

忘關麥克風 蔣萬安閒聊惹議「韓粉比較沒理性」

劉結一廈門會王金平 閉門談兩岸

2019-05-08 12:05聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

前立法院長王金平「祭祖尋根」之旅的重頭戲，今天上午十點卅分登場，中共國台辦主任劉結一廈門海悅山莊香茶宮會見王金平。現場戒備森嚴，不讓媒體進入。據透露，王金平將和劉結一談及以血緣與尋根祭祖做為化解兩岸分歧的開始，兩岸共同發揚中華文化。

王金平今天早上八點在下塌的廈門會議中心酒店和記者共進早餐，他坦承，這次來漳州白礁祭祖，就是向祖先向神明報告，向神明請示。王金平表示，現在遇到人生的大事，台灣人有個習慣，在遇到大事時要請示祖先、向神明報告，例如，台灣人結婚前都要宰殺豬公，祭拜祖先、祭拜各路神明。

被問到為何要選擇這個時間來祭祖，王金平說，一九九二年曾攜妻子赴南通、北京看病。當時其妻的類風濕性關節炎沒有較好抑制藥品，他先赴上海轉赴南通，尋訪一名九十多歲老中醫；隨後赴北京協和醫院看訪一位西醫，但效果不大。之後一直有機會來大陸，尤其是二○○七年，但因事未能成行。

王金平先回顧了自己的祖先由山西遷到固始，再到八閩，後來五代十國時自立為閩王，一直到鄭成功時遷台過程。他話峰一轉說，他曾在台灣接待過很多大陸貴賓，像一些省長、市長、協會會長等，但大陸很多人對他有誤解。尤其是三一八學運事件，認為是他的責任。其實，是國民黨自己做出來的事，他只不過是出來收拾爛攤子。但卻一直被誤解。

王金平表示，一些大陸朋友，例如前社科院台研所所長余克禮就很了解這個事件的經過。言下之意，王金平透出一些委屈的神情。

今天早上，王氏宗親「祭祖尋根團」的多數成員前往南普陀寺參觀，寺方也派出接待人員講解並接待。王金平臨時取消前往南普陀，直到十點二十分，才自會議中心酒店出發，前往廈門海悅山莊。而海悅山莊從上午八點起，警方就採取嚴格的安保措施，各路口都有警察和便衣警衛人員。

海悅山莊內部則貼出因活動需要，「茶香宫」自上午十點到下午兩點臨時關閉。

消息稱，原來設定的時間和地點，是今天中午劉結一會見並宴請，地點在悅華酒店。但由於台媒過早曝光，大陸方面決定修改時間和地點。

由於中共國台辦主任劉結一會見王金平，廈門海悅山莊一樓茶香宮封閉，不准外人進入。記...
由於中共國台辦主任劉結一會見王金平，廈門海悅山莊一樓茶香宮封閉，不准外人進入。記者賴錦宏／攝影
分享
海悅山莊臨時貼出的公告。記者賴錦宏／攝影
海悅山莊臨時貼出的公告。記者賴錦宏／攝影
分享
廈門海悅山莊一樓茶香宮封閉，不准外人進入。記者賴錦宏／攝影
廈門海悅山莊一樓茶香宮封閉，不准外人進入。記者賴錦宏／攝影
分享

王金平劉結一廈門
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

哈爾濱開始銷毁日遺化武實彈

2019-05-08 10:58

上交所融資餘額6連降 創3個月來最長紀錄

2019-05-08 10:38

前山西副市長受賄46億 陸法院判死

2019-05-08 09:53

隴南茶文化旅遊節 7日開幕

2019-05-08 00:26

藍天保衛戰 上海提前實施國6b排放標準

2019-05-08 00:25

福州數字峰會第二屆 民眾體驗

2019-05-08 00:21

兩岸家園數字身分平台發布 助益一碼通行

2019-05-08 00:17

陸男子穿越羌塘無人區失聯50天獲救 拒繳5千人民幣罰款

2019-05-07 22:36

缺德遊客只顧打卡 南京唯美愛情隧道慘被垃圾攻佔

2019-05-07 20:42

上海2000多輛公車 開始使用地溝油

2019-05-07 19:03

北京一正局官員落馬 作詞曾負盛名

2019-05-07 15:58

劉強東涉性侵案 6微信聲援涉事女違規？永久關停

2019-05-07 15:54

梅雨季要來了…上海航空波音737MAX 北飛太原、蘭州封存

2019-05-07 15:27

港大牙科驚爆性騷 男師摸手掃背女生

2019-05-07 14:13

肉毒針奪命案 香港檢方擬控名醫誤殺

2019-05-07 14:13

港高鐵擬直達汕頭 通宵到北京

2019-05-07 14:12

逃犯條例委會「鬧雙包」 互斥不合法

2019-05-07 12:06

阿爾山「甦醒」 發展生態旅遊區

2019-05-07 02:03

小三通逾67萬人次 五一金門客流創紀錄

2019-05-07 02:03

深圳地鐵14號線 採無人駕駛

2019-05-07 02:03

粵港澳機場聯運 開通

2019-05-07 02:03

北京新機場線 一期全線貫通

2019-05-07 02:03

絲路旅遊熱 青海遊客破4千萬

2019-05-07 02:03

北京世園會 「五一」破32萬遊客

2019-05-07 02:03

橋上赤腳拍抖音後到河邊洗腳 舞蹈女老師落水溺斃

2019-05-06 18:52

垃圾變時裝 康師傅推環保公益進上海校園

2019-05-06 18:11

中國「大包裹之王」余聯兵夫妻雙亡 目擊者這麼說…

2019-05-06 18:04

照顧寄養兒童 姚姓夫婦行善17載 黎家感動生母戒毒

2019-05-06 18:01

考車中心門常關…香港每年15萬人等路考 最長排隊9個月

2019-05-06 17:19

桂林出租房大火濃煙不斷 目擊者：早上被尖叫聲嚇醒

2019-05-06 17:19

中國鐵路部門嚴限旅客買短補長 引網友熱議

2019-05-06 16:01

老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49

一橋一鐵帶動…百萬內地客五一遊港創新高

2019-05-06 13:12

中艦隊返航 500人揮別

2019-05-06 13:11

只值108元的小鮮肉… 憑5口技讓妳淚奔愛情墳場

2019-05-06 11:00

閩台海上直航 五一客流量逾3.1萬人次

2019-05-06 10:52

跨越海峽70年 九旬老兵終返鄉

2019-05-06 01:40

大運河文旅博覽會 活化千年文脈

2019-05-06 01:40

兩岸微流行／廣深出租車 電動車當道

2019-05-06 01:05
看更多

熱門文章

新疆再教育營40維吾爾婦女獲釋 家屬曝性格大變

2019-05-07 20:12

影像顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦

2019-05-07 17:42

8年來首例 中國將處死山西巨貪張中生

2019-05-07 18:02

亞洲最大！ 陸第3航母衛星影像曝光

2019-05-08 00:19

偷拍防不勝防 Airbnb房內路由器驚藏攝像頭

2019-05-07 16:28

大陸出現「代吵架」服務 四川不接單原因是…

2019-05-07 21:03

陸男子穿越羌塘無人區失聯50天獲救 拒繳5千人民幣罰款

2019-05-07 22:36

中美磋商前夕 新華社：中國做好兩手準備

2019-05-08 09:32

無錫市委書記訪台 談定740億大單

2019-05-07 21:08

人行穩匯率 祭出離岸央票

2019-05-07 23:16

前山西副市長受賄46億 陸法院判死

2019-05-08 09:53

甲骨文中國區 首批裁員900人

2019-05-07 16:08

上海2000多輛公車 開始使用地溝油

2019-05-07 19:03

六四成歷史 89後世代沈默追尋體制內改革

2019-05-07 16:21

影／王金平：兩岸分治對立 但文化綿延存續

2019-05-07 13:48

港律政司長稱「港人港審」 不能追溯處理台灣殺人案

2019-05-07 20:49

大陸電動車商拜騰融資5億美元 一汽集團投資

2019-05-07 14:09

劉鶴赴美激勵市場 陸股震盪後綠翻紅

2019-05-07 17:00

劉結一廈門會王金平 閉門談兩岸

2019-05-08 12:05

華為加拿大公司事務總監離職

2019-05-08 11:13

梅雨季要來了…上海航空波音737MAX 北飛太原、蘭州封存

2019-05-07 15:27

缺德遊客只顧打卡 南京唯美愛情隧道慘被垃圾攻佔

2019-05-07 20:42

胡潤研究院：中國獨角獸企業已逾200家 全球最多

2019-05-07 18:21

遼寧教育新規：不可給小學一、二年級學生功課

2019-05-07 14:04

中國宣布南海休漁 周邊國家「有對策」

2019-05-07 15:29

A股大跌預示行情轉向？專家有不同看法並這麼說

2019-05-07 13:22

哈爾濱開始銷毁日遺化武實彈

2019-05-08 10:58

李倩怡棄保來台逾期 移民署：積極協尋中

2019-05-07 21:43

會劉結一 王金平：台獨是假議題 根本行不通

2019-05-08 12:42

港高鐵擬直達汕頭 通宵到北京

2019-05-07 14:12

兩岸合攻智慧醫療 跨大步

2019-05-08 00:11

李倩怡盼台港對中共莫再天真 林榮基落淚喊話

2019-05-07 22:55

大陸4月出口下滑2.7% 進口增速創6個月新高

2019-05-08 11:36

曾包場看《戰狼2》…茅台前董座 踢出貴州政協

2019-05-07 15:48

鼓勵台商投資 雲南頒布75條對台優惠政策

2019-05-07 18:34

MSCI新納入A股個股名單 14日揭曉

2019-05-07 15:40

王金平：中華文化是兩岸發展基礎

2019-05-08 00:19

反彈一日行情？滬指今開盤失守2900點關口

2019-05-08 10:08

北京一正局官員落馬 作詞曾負盛名

2019-05-07 15:58

大陸電商 風靡「一帶一路」國家

2019-05-08 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top