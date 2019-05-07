陸男子穿越羌塘無人區失聯50天獲救 拒繳5千人民幣罰款

2019-05-07 22:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸男子馮浩等三人今年3月初試圖穿越青藏高原的羌塘無人區，結果馮浩落單失聯50天，直到5月5日才在青海格爾木市烏蘭烏拉湖東側50公里處被搜救人員發現。馮浩斷糧7天，最後靠吃草根活下來，歸來時瘦了15公斤。

由於馮浩等三人違法穿越羌塘無人區，違反「自然保護區條例」並造成搜救人員的疲於奔命，當局對馮浩等三人各處罰5千人民幣，但馮浩拒繳，聲稱處罰太重，此事引起大陸網民痛批，稱應向他索取所有救援的費用。

北京青年報報導，3月5日，馮浩與其女友金路，另一名徒步愛好者李志森結伴同行踏入有「生命禁區」的羌塘無人區，但3月15日馮浩突自行脫隊，金路與李志森攔截不住還一度掉入冰河裡，只好眼睜睜看到馮浩離開。

4月16日，金路與李志森成功穿越1500公里的無人區，等了一周後仍沒見到馮浩才報警。西藏與青海兩地的派出所組織救援人員上山搜救，最後在青海烏拉湖東側50公里處發現馮浩，當時馮浩的糧食早已吃完，且啃了一周的草根保命，還暴瘦 15公斤。

西藏安多縣林業局派出所調查後於5月6日向3人做出行政處罰決定，各罰款5000元。李志森已經接受處罰，但馮浩和金路對處罰有異議，馮浩認為他是初犯，罰款5000元太高，而金路覺得自己沒有做錯，一分錢罰款都不會交，兩人將走行政覆議程序。

此事也引起大陸網民熱議，不少人在網路痛批這些人無視禁令，破壞自然生態又浪費社會救難資源，面對行政處罰還拒不認錯，心態可議。

羌塘無人區位於青藏高原的北側，平均海拔4700米，面積約30萬平方公里，若加上隔壁的可可西里更可達60萬平方公里。此區地形複雜，地貌奇特，方圓百里荒無人煙，顯現一種原始的山原風貌，完整保留了大自然原始的生態面貌。部分穿越成功者表示，在穿越的1、20天中未見到人，倒是遇到熊十多次。

為保護生物多樣性和生態環境，2015年，新疆、青海、西藏就聯合發佈，禁止一切單位或個人進入阿爾金山、可可西里、羌塘三大國家級自然保護區開展非法穿越活動的公告，一經查處將追究責任。儘管如此，還是屢禁不止，且有多人因此迷路或因高原反應救援不及喪命。