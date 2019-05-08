成都-德陽專線 看遍「三九大」國寶

2019-05-08 00:22 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北─德陽報導



5月5日，天府「三九大」（三星堆、九寨溝、大熊貓基地）成德國寶旅遊專線正式開通，前期已試運營數日。這條旅遊專線，把金沙遺址---熊貓基地---三星堆三個國寶級的四川旅遊景區串連在一起，讓廣大遊客與「國寶」走得更近。 遊客搭成成德國寶旅遊專線大巴，可一站式「打卡」成都、德陽的各網紅景點。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook

據了解，四川省提出了「一幹多支」發展戰略，構建區域發展新格局，全力打造「三九大」四川旅遊名片。為了提升古蜀文化旅遊品牌的知名度，促進成德旅遊資源分享，實現成德旅遊一體化、優質化發展，經過協商，成都市政府、德陽市政府共同決定，開通金沙遺址---熊貓基地---三星堆旅遊專線，打造成德國寶旅遊一體化公共平台，為成德兩市市民和遊客自由行提供便捷暢通、高質優價的經典旅遊專線產品。

成德國寶旅遊專線全長60公里，開行時間大約1個小時。旅遊專線可以直達景區，遊客方便省事。最關鍵的是，其間還將經過寬窄巷子、武侯祠（錦里）、杜甫草堂等成都著名的景點，讓遊客可一站式「打卡」成都、德陽的各種網紅景點。

成德國寶旅遊專線，採取以「成都、德陽之間對開」的方式。初期成都至德陽每天往返兩趟，德陽至成都每天往返一趟。運營期間，可以根據客流情況進行動態調整，形成與兩地遊客出行時間相協調、運力相匹配的定時成德國寶旅遊專線，保障市民和遊客的旅行需求。