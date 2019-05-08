兩岸家園數字身分平台發布 助益一碼通行

2019-05-08 00:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆數字中國建設峰會期間，大陸首個兩岸家園數字身分公共服務平台發布，平台的第一位認證台灣用戶獲頒榮譽證書。

新華社報導，兩岸家園數字身分公共服務平台基於大陸「互聯網+」可信身分認證平台（CTID）建設，應用二維碼核心技術，提供基於CTID二維碼的數字身分服務，讓兩岸同胞都可以通過CTID二維碼在政務辦事、旅遊住宿、交通出行等生活場景中「一碼通行」。

專家介紹，CTID平台以法定身分證件為信任根，為各行業提供統一、權威、多級可信的網絡身分認證服務。兩岸家園數字身分公共服務平台是CTID服務台灣同胞的重要行動舉措，希望通過該平台讓兩岸同胞在各個領域都能享受到更加便捷、美好的數字生活。

目前，兩岸家園數字身分公共服務平台已在平潭先試拓展應用場景，依託平潭「一島兩標」工作成效，開通兩岸老人同等優待服務，並在台灣地區同類（或類似）職業資格的比對與採信基礎上，為台灣青年在求職、就業時便利服務。

平潭綜合實驗區黨工委書記陳善光說，兩岸家園數字身分公共服務平台讓在平潭工作生活的台胞們率先體驗到「數字中國」帶來的現代感和便捷感。下一步，平潭還將提升對台服務的數字身分創新能力，進一步拓展台胞數字身分創新的應用場景，推進兩岸數字居民體系建設。