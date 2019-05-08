藍天保衛戰 上海提前實施國6b排放標準

2019-05-08 00:25 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



機動車汙染已經成為影響上海環境空氣質量的重要來源之一。上海市生態環境局6日表示，上海今夏將對在此間辦理註册登記（含外省市轉入）的輕型汽車提前實施國6b排放標準。

中新社報導，上海市生態環境局表示，提前實施國6b排放標準旨在進一步減少機動車汙染，持續改善環境空氣質量。據悉，國家環境保護部曾披露，2023年7月1日起，所有銷售和註冊登記的輕型汽車應符合國6b標準限值要求。

該局表示，按照國家的藍天保衛戰、柴油車治理攻堅戰的要求，通過提前實施國6b排放標準，預計每年可減排氮氧化物2千噸、揮發性有機物1千噸。上海市生態環境局表示，2018年，全上海滬籍機動車保有量達413萬輛，其中輕型汽車達到358萬輛，加上常年在滬行駛外牌車約150萬輛，以機動車為主的流動源對申城PM2.5已達30%以上。目前，上海每年新增輕型汽車約30萬輛。

目前中國已全面供應國六車用汽柴油，國內主要車企已具備輕型汽車國6b車型市場供應能力，為提前實施新標準提供了保障。國六標準被認為是全球控制汽車汙染物排放最嚴格的標準之一，分為國6a和國6b。國6a階段限值略嚴于歐洲第六階段排放標準水平，比美國Tier3排放標準限值要求寬鬆；國6b限值基本相當於美國Tier3排放標準中規定的2020年車隊平均限值。相比國五排放標準限值，國6b的一氧化碳和氮氧化物限值分別加嚴了50%和42%。