親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

森林祕境淪「糞便廚餘濃湯」 又因1枚信號彈熱議

SBL／洪志善三分球射垮台啤 富邦3連勝首冠聽牌

缺德遊客只顧打卡 南京唯美愛情隧道慘被垃圾攻佔

2019-05-07 20:42香港01 記者彭琤琳／綜合報導

2014年開始，南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，因其被大樹環繞，被譽為最清新鐵路，也稱為「愛情隧道」，一直以來吸引了不少攝影愛好者和情侶前來拍照，連火車也因為要考慮遊人安全而調整運行時間。

不過就在剛剛過去的內地五一小長假期間，唯美的「愛情隧道」卻被很多網民爆出到處都是垃圾。一些前來打卡的遊客，拍走了清新文藝的美景，留下的卻是遍地垃圾。

遊客：垃圾影響拍照

據《現代快報》報道，有記者在周日（5日）來到這條「愛情隧道」發現，雪糕包裝袋、食品盒、膠袋、果皮和紙巾隨處可見，走兩三步，一低頭就是垃圾，連遠處的樹枝上也掛著一次性餐盒。

其中一位遊客表示，聽說「愛情隧道」這個時節很美，就相約過來拍照。「沒想到來了之後，這麼多垃圾，影響拍照，很失望。」

據了解，微博@江寧公安在線曾於去年4月29日發了一條官方微博，「勸退 」打卡遊客。微博中提到，這個地方本身並不是旅遊景點，也不具備任何旅遊基礎設施。並指出「由於沒有垃圾桶等必要措施，部分遊客將自帶食物飲水垃圾隨手丟棄在鐵路沿線，對環境和鐵路養護部門產生巨大壓力。」

居民：農作物被偷摘

除了垃圾遍地外，不少遊客還在「愛情隧道」附近隨意攀折，令附近居民非常苦惱。有居民抱怨說，「來玩的人看到果子就帶走，還是青的就帶走了，我們靠近鐵路長的果子他們順手就帶走了。」

據悉，「愛情隧道」所在的這條鐵路叫鳳雲鐵路，是用來運輸硫鐵礦的，起點是南京板橋附近的古雄車站，終點是南京雲台山硫礦有限公司，「愛情隧道」 是接近終點的一段。江寧開發區城管局一位工作人員表示，「愛情隧道」屬於上海鐵路局的管轄範疇，是一條運輸鐵礦的內部鐵道

而「愛情隧道」變「垃圾隧道」的事件曝光後，江寧區秣陵街道工作人員表示，正在與鐵路、硫礦公司就此處的管理進行協調，在這之前，街道和社區會先將「愛情隧道」維護起來。據悉，目前隧道已恢復往日乾淨的狀態。

南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，因其被大樹環繞，被譽為最清新鐵路，也稱為「愛...
南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，因其被大樹環繞，被譽為最清新鐵路，也稱為「愛情隧道」。 圖／取自香港01
分享
南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，被譽為「愛情隧道」，但近來卻被遊客隨手丟棄的...
南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，被譽為「愛情隧道」，但近來卻被遊客隨手丟棄的垃圾攻陷。 圖／取自香港01
分享
南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，被譽為「愛情隧道」，但近來卻被遊客隨手丟棄的...
南京市江寧區一段貨運鐵路在網絡走紅，被譽為「愛情隧道」，但近來卻被遊客隨手丟棄的垃圾攻陷。 圖／取自香港01
分享

延伸閱讀：

【五一假期．圖輯】最美風景是人？內地景區爆滿料1.6億人次出遊

【五一假期．圖輯】塞車眾生相：未到已吃光零食、悔恨沒穿紙尿片

文章授權轉載自《香港01》

愛情公安鐵道情侶
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

新疆再教育營40維吾爾婦女獲釋 家屬曝性格大變

2019-05-07 20:12

上海2000多輛公車 開始使用地溝油

2019-05-07 19:03

北京一正局官員落馬 作詞曾負盛名

2019-05-07 15:58

劉強東涉性侵案 6微信聲援涉事女違規？永久關停

2019-05-07 15:54

梅雨季要來了…上海航空波音737MAX 北飛太原、蘭州封存

2019-05-07 15:27

港大牙科驚爆性騷 男師摸手掃背女生

2019-05-07 14:13

肉毒針奪命案 香港檢方擬控名醫誤殺

2019-05-07 14:13

港高鐵擬直達汕頭 通宵到北京

2019-05-07 14:12

逃犯條例委會「鬧雙包」 互斥不合法

2019-05-07 12:06

阿爾山「甦醒」 發展生態旅遊區

2019-05-07 02:03

小三通逾67萬人次 五一金門客流創紀錄

2019-05-07 02:03

深圳地鐵14號線 採無人駕駛

2019-05-07 02:03

粵港澳機場聯運 開通

2019-05-07 02:03

北京新機場線 一期全線貫通

2019-05-07 02:03

絲路旅遊熱 青海遊客破4千萬

2019-05-07 02:03

北京世園會 「五一」破32萬遊客

2019-05-07 02:03

橋上赤腳拍抖音後到河邊洗腳 舞蹈女老師落水溺斃

2019-05-06 18:52

垃圾變時裝 康師傅推環保公益進上海校園

2019-05-06 18:11

中國「大包裹之王」余聯兵夫妻雙亡 目擊者這麼說…

2019-05-06 18:04

照顧寄養兒童 姚姓夫婦行善17載 黎家感動生母戒毒

2019-05-06 18:01

考車中心門常關…香港每年15萬人等路考 最長排隊9個月

2019-05-06 17:19

桂林出租房大火濃煙不斷 目擊者：早上被尖叫聲嚇醒

2019-05-06 17:19

中國鐵路部門嚴限旅客買短補長 引網友熱議

2019-05-06 16:01

老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49

一橋一鐵帶動…百萬內地客五一遊港創新高

2019-05-06 13:12

中艦隊返航 500人揮別

2019-05-06 13:11

只值108元的小鮮肉… 憑5口技讓妳淚奔愛情墳場

2019-05-06 11:00

閩台海上直航 五一客流量逾3.1萬人次

2019-05-06 10:52

跨越海峽70年 九旬老兵終返鄉

2019-05-06 01:40

大運河文旅博覽會 活化千年文脈

2019-05-06 01:40

兩岸微流行／廣深出租車 電動車當道

2019-05-06 01:05

港中環園遊會 滿滿台灣美食

2019-05-06 01:05

大陸五一假期結束 旅遊接待人數創新高

2019-05-05 17:22

忘了五四德、賽先生 學生還問「六四?哪個六四?」

2019-05-05 16:17

曾喊「寒冬要活下去」 大包裹之王優速余聯兵突身亡

2019-05-05 16:12

海軍首位實習女艦長 立志「此生嫁給海軍」

2019-05-05 15:56

名相聲社成員有車有房 還眾籌450萬元治病惹議

2019-05-05 15:54

陸五一假期電影票房破70億創新高 《復仇者4》占8成

2019-05-05 15:26

劉霞：不願面對劉曉波去世 告別式都是演戲

2019-05-05 15:05
看更多

熱門文章

影像顯示大陸建造第三艘航母 規模超越亞洲所有軍艦

2019-05-07 17:42

8年來首例 中國將處死山西巨貪張中生

2019-05-07 18:02

陳明通：十來萬人申請陸居住證

2019-05-06 23:45

共軍實彈演習6天 距基隆僅一百海里

2019-05-07 00:00

偷拍防不勝防 Airbnb房內路由器驚藏攝像頭

2019-05-07 16:28

新疆再教育營40維吾爾婦女獲釋 家屬曝性格大變

2019-05-07 20:12

法媒：中國海軍發展快 專家憂北京有自信侵台

2019-05-06 22:18

人行定向降準 穩定軍心

2019-05-06 23:51

孟晚舟案效應 加國暗示不再幫美

2019-05-07 00:05

維修工程惹爭議 北京清華自由碑「解封」

2019-05-07 12:30

甲骨文中國區 首批裁員900人

2019-05-07 16:08

提問巴菲特…11歲中國男孩的老爸原來是他

2019-05-06 18:04

上海2000多輛公車 開始使用地溝油

2019-05-07 19:03

美艦入南海 陸批侵犯主權

2019-05-07 00:28

大陸股市回神 滬深股開盤上漲

2019-05-07 09:55

影／王金平：兩岸分治對立 但文化綿延存續

2019-05-07 13:48

六四成歷史 89後世代沈默追尋體制內改革

2019-05-07 16:21

人民幣貶到近三月低點

2019-05-06 23:33

大陸出現「代吵架」服務 四川不接單原因是…

2019-05-07 21:03

大陸電動車商拜騰融資5億美元 一汽集團投資

2019-05-07 14:09

無錫市委書記訪台 談定740億大單

2019-05-07 21:08

劉鶴赴美激勵市場 陸股震盪後綠翻紅

2019-05-07 17:00

遼寧教育新規：不可給小學一、二年級學生功課

2019-05-07 14:04

陸啟動二手車出口 首批10省市

2019-05-07 02:04

瑞銀：談判破裂 恐跌破7

2019-05-06 23:33

天津首例 取消中資銀和金融資管公司外資持股限制

2019-05-07 10:36

小三通逾67萬人次 五一金門客流創紀錄

2019-05-07 02:03

全球茶產量 陸占45%居冠

2019-05-07 02:04

梅雨季要來了…上海航空波音737MAX 北飛太原、蘭州封存

2019-05-07 15:27

陸股早盤震盪收紅 人幣中間價創2月19日來新低

2019-05-07 12:09

王金平訪陸：兩岸文化血緣切不斷

2019-05-06 23:56

中國宣布南海休漁 周邊國家「有對策」

2019-05-07 15:29

陸面板出貨面積 逾全球一半

2019-05-06 23:34

胡潤研究院：中國獨角獸企業已逾200家 全球最多

2019-05-07 18:21

粵港澳機場聯運 開通

2019-05-07 02:03

大陸穩外貿 催動二手車出口

2019-05-06 23:34

A股大跌預示行情轉向？專家有不同看法並這麼說

2019-05-07 13:22

數字中國展覽會 大秀黑科技

2019-05-07 02:04

缺德遊客只顧打卡 南京唯美愛情隧道慘被垃圾攻佔

2019-05-07 20:42

港律政司長稱「港人港審」 不能追溯處理台灣殺人案

2019-05-07 20:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top