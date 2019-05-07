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劉強東涉性侵案 6微信聲援涉事女違規？永久關停

2019-05-07 15:54世界日報 中國新聞組／北京7日電

京東CEO劉強東（中）去年捲入性侵案，遭女方提告。 中新社
京東CEO劉強東（中）去年捲入性侵案，遭女方提告。 中新社
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京東CEO劉強東去年在美國涉及性侵案，雖經美國明尼蘇達州警方去年底以罪證不足，不提起刑事訴訟，但涉事女大生劉靜堯（譯音Liu Jingyao）仍對劉強東及京東集團提起訴訟，網路上也有超過5000人聲援劉靜堯，但近日卻傳出已有6個聲援的微信公眾號遭關閉。

多維新聞報導，作家陳春近日被通知微信公共帳號永久關閉，只因他在微信上為劉靜堯發出請願書「違反規定」。他說，自己三年多來在微信公號中發表涉及政治、哲學和時事等問題的文章，經常受到中共的審查，這陣子開始關注MeToo運動，提請注意幾起性侵案件，並為受害者家屬籌集資金，可是被關閉帳號還是首次。

另外，有五個以HereFord Jingyao標籤傳閱聲援書的帳號最近幾天也被禁用了。

劉靜堯4月對劉強東發起民事訴訟後，標籤為HereFord Jingyao的在線聲援書開始流傳，簽名者包括了中國國內大學生和外國留學生，截至本周聲援者已經達到5000人。

聲援書說，「我們想以本次劉強東被訴為契機，對受性侵者Jingyao Liu表達我們的支持。我們相信倖存者，我們相信你的勇氣和誠實，我們始終和你站在一起。挑戰譴責受害者的強姦文化，需要我們攜手同行。」

隨後，微信上有多個公眾號對其進行了轉發。有推特（Twitter）用戶爆料，劉強東母校中國人民大學的學生也參與了該簽名行動，其迫於校方壓力，被要求撤回簽名。

而起訴中國央視主持人朱軍性侵的「弦子」也參加了聲援。她在微信朋友圈發布了一篇支持Jingyao的文章，表示性侵案件當事人是不是完美受害者，不應該受到評判。

中國知名媒體鈦媒體集團及鏈得創始人趙何娟上月底發文稱「旗幟鮮明抵制劉強東和京東」，呼籲劉強東站出來正式道歉。

趙何娟表示，「我並不清楚為何檢方沒有刑事立案，儘管嚴格講證據的刑事案件以證據不足為由不立案，但劉強東依然不能撇清他應該承擔的責任和社會傷害。京東更在整個配合過程中難辭其咎。作為男人向這位大學女生道歉；作為公眾人物和公眾公司掌門人向公眾道歉，能力越大責任越大，今天不受到嚴厲譴責和懲罰，明天會有更多的人重複這樣的為所欲為。」

劉強東微信
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