梅雨季要來了…上海航空波音737MAX 北飛太原、蘭州封存

2019-05-07 15:27 世界日報 中國新聞組╱北京7日電



上海梅雨、颱風季節將至，停飛的部分波音737MAX已轉往北方封存。圖為此前停放在虹橋國際機場的波音737MAX。 路透社 分享 facebook 在中國做出停飛波音737MAX的決定後，目前國內近百架737MAX已經停飛兩個月。而上海航空6日表示，按照適航維修要求，將停放上海的11架737MAX飛機調機至太原、蘭州機場停放封存。

北京頭條客戶端報導，上海航空稱，根據飛機適航維修要求，由於上海的梅雨、高溫、颱風季節將至，可能對飛機長時間停放和安全產生不利影響，經對飛機進行充分的安全評估和對機組進行系統的特殊訓練，今起上航將11架737MAX飛機調機至低溫、乾燥的太原、蘭州機場停放封存。

上航共有11架737MAX飛機處於停飛狀態，此前一直停在上海機場，其中虹橋機場9架，浦東機場2架。這11架飛機將陸續調機飛往太原和蘭州封存。根據計畫，5月6日調機4架，7日和8日分別2架，9日1架，10日兩架，每天早晨6時左右起飛。

報導指出，在從虹橋調機飛往蘭州的第一架737MAX飛機上，上航派出了兩位機長和一位副駕駛的「超高」配置，另外上航總經理石富康親自擔任檢察員。

此外，早在3月時，國航也已將5架「停場」在重慶的737 MAX進行發動機「油封」。發動機「油封」是通過將滑油注入發動機的燃油系統，再執行「只噴油不點火」操作，將滑油從發動機燃燒室中噴出覆蓋部件，以防止部件被腐蝕。

據業內人士介紹，將飛機停放於沙漠，緣於沙漠氣候乾燥，可以有效減緩飛機被腐蝕。

中國共有96架737MAX飛機停飛，其中，國航15架，東上航14架，南航24架，海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

據第三方機構Flightradar24公布全球737 MAX飛機停場的情況。廣州白雲機場停場的737MAX數量最多，達到15架。南航新疆所在地烏魯木齊機場以12架位居第三。此外，北京首都、上海虹橋、深圳寶安停場的737MAX數量也在全球前10（並列）中。