港高鐵擬直達汕頭 通宵到北京

2019-05-07 14:12 世界日報 香港7日電



港鐵擬開新高鐵線直達汕頭 中國新聞社 分享 facebook

五一黃金周大批內地旅客訪港，廣深港高鐵香港段站平均人次超過去年十一黃金周。港鐵行政總裁金澤培透露，港鐵正與鐵總商討開辦香港直達汕頭站班次，方便前往潮汕地區探親和旅遊的市民計畫行程。

大公報報導，金澤培表示，港鐵正商討晚上從香港出發、翌日早上到北京的長途通宵班次，但內地段深宵需要慢駛，車程約11至12個小時，較日間班次長。

據報導，金澤培昨與管理層交代多項新計畫，明年中推出接受二維碼（QR Code）付費的閘機，正在招標的新一代閘機亦研究加入信用卡支付功能。港鐵「MTR Mobile」手機程式今年第二季推出「點對點」計畫行程的新功能，結合了運輸署數據，身處全港任何地點均適用，建議交通工具包括港鐵、巴士及小巴。商務總監楊美珍形容程式「大方」，即使建議交通工具完全不包括港鐵，亦會顯示在程式內。

港鐵車務總監劉天成表示，為保障行車安全，港鐵將試驗數碼影像監察系統監察架空電纜等設施，並在火炭設立鐵路設施及車務營運大數據中心，日後在颱風來臨前，電腦根據以往颱風的路徑分析較大機會受塌樹影響的路段，及早調配人手，加快復修。

列車相撞原因 尚在調查

此外，港鐵於3月測試荃灣線新信號系統期間，中環至金鐘站兩列列車相撞事故。金澤培表示，調查委員會的專家仍在審查箇中原因，將會有初步資料向政府匯報，惟涉及的技術文件數量龐大，故三個月內向政府提交調查報告時間相當緊湊。

至於沙中線正進行其他車站的內部審核工作，包括檢查施工紀錄是否齊全及設計圖則修改有否按既定程序進行。金澤培表示進度理想，惟紅磡站須多加功夫，又再次承認因趕工致部分施工表格未有即時填寫，將透過其他證據包括工地相片及職員對話紀錄收集資料。

對於沙中線能否在今年內局部通車以及工程造價會否進一步上升，金澤培則未正面回應，僅表示「愈快愈好」，以及將與政府商討。