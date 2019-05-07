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肉毒針奪命案 香港檢方擬控名醫誤殺

2019-05-07 14:13世界日報 香港7日電

一名女銀行家去年在尖沙咀一間診所注射肉毒桿菌（Botox針）後翌日死亡，涉案86歲整形名醫李宏邦事後訛稱女病人是因哮喘求診。事隔近半年，他3日被正式控以企圖誤導警務人員、沒有備存有關危險藥物的登記冊等21項罪名。檢控方正循控告誤殺罪方向尋求律政司法律意見。

文匯報報導，案件昨在九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官將案押後至8月5日再提訊，以待驗屍報告及控方索取法律意見。其間被告准予20萬港元保釋，不得離港。

案情指，去年11月11日下午，52歲女銀行家張淑玲在被告李宏邦位於尖沙咀的「李宏邦美容整形集團」求診，接受注射肉毒桿菌針美容療程，在下巴及眉心共注射6針後突告昏迷，送院搶救延至翌日不治。

女死者張淑玲，據傳媒報導是瑞士寶盛私人銀行董事總經理兼高級客戶經理，名下擁有購入價，總值逾1.2億港元的10項物業。

辯方申請讓被告繼續保釋時透露，被告行醫近60年，共有五名子女，其中三人定居英國及美國，33歲幼子和34歲女兒則居於香港，被告每年會離港兩次到美國紐約參加家庭聚會。另外被告在中環及九龍區各開有一間診所，本身月入約15萬港元，其幼子亦在其診所任職醫生。

另據明報報導，李宏邦的診所在案發後繼續營業，李仍執業；其診所提供的臉部抽脂費用約1萬多港元，臉部注射「Botox針」收費大約數千港元等。

香港整形張淑玲
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