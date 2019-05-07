逃犯條例委會「鬧雙包」 互斥不合法

2019-05-07 12:06 世界日報 香港7日電



逃犯條例委會「鬧雙包」 11日同時開會 香港中國通訊社 分享 facebook

香港立法會審議修訂《逃犯條例》的法案委員會「鬧雙包」！建制派通過指引，撤銷（DQ）民主黨涂謹申「主持」權力，改由經民聯石禮謙取代；但涂謹申堅持自己「主持」地位合法，昨午如期開會，並選出涂謹申任委會「主席」。建制派及泛民互斥對方會議「不合法」，也都排定周六同時開會；立法會秘書處則承認石禮謙的法定地位。

綜合媒體報導，接任「主持」法案的石禮謙，取消昨午會議，把第三次會議時間定在周六，而且屆時才會選出委員會主席。被問到昨午會議的合法性，石禮謙只稱他是執行內會指引，決定開會時間是合法。

由於建制派杯葛，民主派昨於會上先表決通過不接納內會指引，涂謹申以自己或涉利益衝突為由，「讓位」資深議員排名第二的街工梁耀忠「主持」，隨後在法律界郭榮鏗動議、議會陣線毛孟靜和議下，當選法案委員會「主席」，郭榮鏗則當選「副主席」，並「通過」要求港府撤回修例。

據報導，建制派班長廖長江形容泛民出席的「會議」只是「議員集會」，沒有秘書、沒有會議記錄，「會議」本身無合法性，所有「結果」亦無合法性。他批評，如果議員一不滿意就占據會議室作集會，去「決定」立法會事情，是非常危險的事。

廖長江說內會指引經採納後，只有石禮謙「主持」的法案委員會所選舉的主席，才具正當合法性，石亦已通知委員，會議在周六舉行。

不過，民主派亦宣告，在周六早上同一時段間，召開《逃犯條例》法案委員會會議。會後，涂強調自己是正當當選「主席」，周六會議若有人阻止他上主席台，他會報警指出有人違反《權力及特權法》。

對於民主派的會議是否受《特權法》保障，廖長江說不清楚，要記者問立會法律顧問；工聯會黃國健稱那不是正式會議，參加者不受《特權法》保障。