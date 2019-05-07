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絲路旅遊熱 青海遊客破4千萬

2019-05-07 02:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

雄奇瑰麗的自然景觀、底蘊深厚的文化遺產、多姿多彩的民俗風情……作為中國西北的主要旅遊路線，古老「絲綢之路」經過多年的開發與建設，正在成為中國諸多旅遊產品中極具吸引力的一條主題旅遊線路。

新華社報導，在日前舉行的「2019年中國西北旅遊營銷大會」上，青海省康輝國際旅行社副總經理董偉向觀眾介紹著特色旅遊產品：超過十條主推絲路文化遊的品牌線路，通過組織團體自駕的方式讓遊客在重走絲路之餘，欣賞自然風光，體驗各地的特色民俗文化。

歷史上曾有無數使者和商旅途經絲綢之路，而中國西北地區的旅遊也正因這條古道不斷升溫。不少遊客已準備在今年暑期一覽「絲綢之路」沿線的自然風光，包車自駕旅遊。先到絲綢之路的起點西安，再去臉書上很火的「天空之鏡」茶卡鹽湖。

兵馬俑、莫高窟、鳴沙山、青海湖、火焰山……隨著絲路沿線城市基礎設施的改善與道路交通的便利化，這些景點越來越受到旅行社和遊客的重視與認可。

2018年，中國旅遊研究院與馬蜂窩網站發布的大數據平台監測數據表明，青海省旅遊熱度漲幅最快，達到346%，在西北地區處於領先地位。

隨著高原旅遊產業的快速發展，散落在古道沿線的藏地旅遊資源也被激活。以青海省玉樹藏族自治州為例，當地逐步以自駕遊形式完善落地旅遊體系。據了解，目前玉樹機場每周有26個航班至西寧，7個航班至成都，4個航班至拉薩，2個航班至北京

青海省文化和旅遊廳表示，2018年青海省接待國內外遊客4204.38萬人次（相當於全省總人口的7倍），同比增長20.7%；旅遊總收入466.3億元，同比增長22.2%。直接或間接從事文化旅遊產業人員達105.9萬人。

五一小長假，青海省各大景區旅遊一片紅火。作為「陜西袁家村品牌」布局全國的第一個落地項目，今年青海省海東市平安區結合當地古驛文化，打造了以生態、文化、旅遊、度假等內容為一體的，具有青海河湟文化風貌的綜合服務展示區。

海東市袁家村文化旅遊有限公司工作人員表示，今年春節7天長假平安袁家村遊客接待總量達到約36萬人次，旅遊收入近千萬元。

中國文化和旅遊部產業發展司副司長李磊表示，西北區域獨特的自然風光和人文風情，豐富多樣且保存較好的文化資源、旅遊資源，具備發展文化產業和旅遊產業的天然優勢。

旅行社北京
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