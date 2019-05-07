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北京新機場線 一期全線貫通

2019-05-07 02:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京機場線一期工程已於4月底全線貫通。目前，新機場線主體結構施工已經完工，工程已全面進入機電設備安裝和裝修施工階段。

中新社報導，軌道交通新機場線一期全長41.4公里，途經豐台、大興兩區。

全線共設草橋站、磁各莊站和新機場北航站樓站3座車站，計劃於2019年9月底與北京大興國際機場同步開通初期運營。

北京市軌道交通建設管理有限公司相關負責人介紹，截至目前為止，新機場北航站樓站—磁各莊站區間已經實現短軌通，樣板段動車調試情況良好，為實現5月份的全線軌通和6月份的試運行，打下了堅實基礎。

北京市重大項目辦相關負責人介紹，新機場線與新機場高速公路、京雄高鐵形成了獨特的共走廊模式，共廊全長約17公里，共廊段的夾縫空間總面積約1700畝，未來將被打造成為林廊連貫、層次豐富、生態共生的綠色軸帶，形成三季有花、四季常綠的共走綠廊。 共走綠廊不僅是旅客乘坐新機場線抵達北京大興國際機場的必經之路，還隸屬廣義上的南中軸區域，連接了南苑團河行宮、念壇公園等綠地，建成後將成為串聯北京南北向景觀帶的重要組成部分。旅客今後搭乘新機場線時將有「穿過森林去機場」的美好體驗。

按照最新規劃，新機場線將從草橋站向北延長約3.5公里，全部為地下線，至麗澤商務區與建設中的地鐵14號線、16號線及規劃中的11號線換乘，並在麗澤商務區北區結合車站設置一座城市航站樓，提供值機和行李託運服務。

屆時，旅客可以提前在麗澤商務區站辦理登機牌和託運行李手續，極大地方便旅客出行。在麗澤商務區站，為提高土地利用率，實現軌道與周邊用地的高度整合，未來將打造一體化示範性軌道樞紐，進一步提升麗澤商務區品質。

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