親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

小三通逾67萬人次 五一金門客流創紀錄

2019-05-07 02:03聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

金門縣政府日前公布統計數據，今年前四個月，金門與福建小三通累計入出境旅客逾67.18萬人次，較去年同期增加9.7萬人次，增幅16.89%。五一小長假也為金門帶來創紀錄的客流量。

中新社報導，4月小三通入出境旅客18.8萬人次，較去年同期增加2.14萬人次，成長12.85%。其中，台灣旅客9.7萬人次，比去年同期增加3559人次，成長3.81%；大陸旅客8.69萬人次，較去年同期增加1.8萬人次，成長26.17%。

五一小長假期間，5月1日零時至4日16時，廈門至金門航線運送旅客2萬3066人次，泉州至金門航線運送旅客3715人次，馬尾至馬祖航線運送旅客477人次，黃岐至馬祖航線運送旅客1183人次。

五一小長假首日，廈門—金門航線迎來人流高峰，廈門五通碼頭出境20個航班基本滿載，共保障旅客8066人次順利出行，其中出境旅客6044人次，創該航線開通以來單日客運量新高。

在金門這邊，金門水頭碼頭船班幾乎班班客滿。金門縣港務處指出，當天小三通進出港共計44船班，創下4項新紀錄：入出境單日最高9021人次、入境旅客單日最高6752人次、入境陸客單日最高4734人次、入境船班單日客滿紀錄。

金門縣觀光處指出，該縣積極推動打造福建旅遊生活圈，爭取辦證持續簡化、成本持續降低，並與大陸旅遊部門共同行銷推廣，已顯成效。4月金門與福建互動頻繁。

連假期間，金門島上各主要景點、街道，都可見大陸遊客騎乘出租電動車遊覽，不少人是全家出遊，民宿、旅館、小吃攤處處爆滿。

目前，福建沿海有廈門—金門、馬尾—馬祖、泉州—金門、黃岐—馬祖4條「小三通」定期客運航線，以及廈門至台中、基隆和平潭至台中、台北4條閩台客滾航線。

金門航線廈門
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

橋上赤腳拍抖音後到河邊洗腳 舞蹈女老師落水溺斃

2019-05-06 18:52

阿爾山「甦醒」 發展生態旅遊區

2019-05-07 02:03

深圳地鐵14號線 採無人駕駛

2019-05-07 02:03

粵港澳機場聯運 開通

2019-05-07 02:03

北京新機場線 一期全線貫通

2019-05-07 02:03

絲路旅遊熱 青海遊客破4千萬

2019-05-07 02:03

北京世園會 「五一」破32萬遊客

2019-05-07 02:03

垃圾變時裝 康師傅推環保公益進上海校園

2019-05-06 18:11

中國「大包裹之王」余聯兵夫妻雙亡 目擊者這麼說…

2019-05-06 18:04

照顧寄養兒童 姚姓夫婦行善17載 黎家感動生母戒毒

2019-05-06 18:01

考車中心門常關…香港每年15萬人等路考 最長排隊9個月

2019-05-06 17:19

桂林出租房大火濃煙不斷 目擊者：早上被尖叫聲嚇醒

2019-05-06 17:19

中國鐵路部門嚴限旅客買短補長 引網友熱議

2019-05-06 16:01

老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49

一橋一鐵帶動…百萬內地客五一遊港創新高

2019-05-06 13:12

中艦隊返航 500人揮別

2019-05-06 13:11

只值108元的小鮮肉… 憑5口技讓妳淚奔愛情墳場

2019-05-06 11:00

閩台海上直航 五一客流量逾3.1萬人次

2019-05-06 10:52

跨越海峽70年 九旬老兵終返鄉

2019-05-06 01:40

大運河文旅博覽會 活化千年文脈

2019-05-06 01:40

兩岸微流行／廣深出租車 電動車當道

2019-05-06 01:05

港中環園遊會 滿滿台灣美食

2019-05-06 01:05

大陸五一假期結束 旅遊接待人數創新高

2019-05-05 17:22

忘了五四德、賽先生 學生還問「六四?哪個六四?」

2019-05-05 16:17

曾喊「寒冬要活下去」 大包裹之王優速余聯兵突身亡

2019-05-05 16:12

海軍首位實習女艦長 立志「此生嫁給海軍」

2019-05-05 15:56

名相聲社成員有車有房 還眾籌450萬元治病惹議

2019-05-05 15:54

陸五一假期電影票房破70億創新高 《復仇者4》占8成

2019-05-05 15:26

劉霞：不願面對劉曉波去世 告別式都是演戲

2019-05-05 15:05

嚇人！她抗議樓上飛痰 竟害丈夫被打殘、住院50天

2019-05-05 14:33

超暖！爸為養家開網約車 10歲女童寫紙條求包容

2019-05-05 14:33

黃金周收假 西九龍高鐵站場面堪比春運

2019-05-05 14:33

超瞎彩蛋 浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」

2019-05-05 12:49

大陸五一假期 共發生2652起火災釀11死

2019-05-05 11:21

作品涉六四 陸歌手李志獲獎竟被稱「南京李先生」

2019-05-05 10:41

劉曉波遺孀劉霞、艾未未相見歡 手拿酒杯笑容滿面

2019-05-05 09:31

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

尼泊爾首都鐵路 將連接中印

2019-05-05 00:56

陸最神祕核研基地 首度開放

2019-05-05 00:56
看更多

熱門文章

美艦巡航才一周 共軍台海持續6天「實際使用武器訓練」

2019-05-06 10:36

共軍少將嗆台獨：不認中國人又霸占寶島 要依法行事

2019-05-06 10:27

對北京極限施壓下達最後通牒 港媒揭川普兩大考量

2019-05-06 09:32

大陸股匯市暴跌原因眾人皆知 陸媒卻隻字不提

2019-05-06 16:16

應對川普 傳中國指示國家隊資金準備入市

2019-05-06 13:59

若中美「談崩」 瑞銀估陸股恐跌20%人幣貶破7

2019-05-06 17:57

台灣缺席WHA成防疫缺口 陸外交部：問題根本不存在

2019-05-06 16:53

川普揮大棒 離岸人民幣創3年最大跌幅

2019-05-06 09:58

美國出招還沒完 才剛威脅加關稅又派2軍艦巡南海

2019-05-06 13:50

男遭眼鏡蛇咬傷斷指保命 醫生：古裝片方法不可取

2019-05-06 19:25

大陸人行定向降準 下周三起實行

2019-05-06 10:06

川普施壓加徵關稅 陸股開盤急挫

2019-05-06 09:51

陳明通指中共背離五四精神 國台辦：煽動兩岸對立

2019-05-06 15:39

李克強：力爭今年底前取消全大陸高速公路省界收費站

2019-05-06 20:21

美今派驅逐艦南海施壓 陸外交部：停止挑釁

2019-05-06 16:55

只值108元的小鮮肉… 憑5口技讓妳淚奔愛情墳場

2019-05-06 11:00

影／王金平抵廈門 赴延平郡王祠講稿全文

2019-05-06 16:03

大陸面板廠出貨已占全球五成 廠商卻「增收不增利」

2019-05-06 20:00

冷血司機兩度輾過車禍傷者 網民紛譴責「若不重判天理難容」

2019-05-06 11:28

法媒：中國海軍發展快 專家憂北京有自信侵台

2019-05-06 22:18

劉結一舉林毅夫為例 稱大陸為台青提供寬廣舞台

2019-05-06 09:37

美中貿易磋商恐破局 人民幣重貶

2019-05-06 10:31

橋上赤腳拍抖音後到河邊洗腳 舞蹈女老師落水溺斃

2019-05-06 18:52

人行突然降準 學者稱 意在對沖中國經濟潛在風險

2019-05-06 19:17

瑞銀：貿易戰升級 大陸今年GDP增速恐跌破6%

2019-05-06 17:57

閩台海上直航 五一客流量逾3.1萬人次

2019-05-06 10:52

中美貿易談判傳生變 陸股大跌

2019-05-06 10:31

美國無差別關稅懲罰 在陸台商日子難過

2019-05-06 16:21

川普推文震盪陸股失守3000點 千股跌停

2019-05-06 15:57

王金平赴廈門祭拜鄭成功 強調全心全意壯大台灣

2019-05-06 18:50

川普推文威脅 陸股長假後首交易日下殺

2019-05-06 09:48

網傳曾說陸中科院院士「必須是聽話的人」？顏寧闢謠

2019-05-06 14:50

中國「大包裹之王」余聯兵夫妻雙亡 目擊者這麼說…

2019-05-06 18:04

貿易談判生變 陸股跌逾2%淪重災區

2019-05-06 09:49

大陸省市首季GDP金額排名 廣東、江蘇、山東前三強

2019-05-06 19:16

中國鐵路部門嚴限旅客買短補長 引網友熱議

2019-05-06 16:01

科學家顏寧落選 富豪李彥宏入圍…中國選院士惹議

2019-05-06 18:07

中國「科研女神」顏寧談出走：清華太舒服了

2019-05-06 18:06

老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49

提問巴菲特…11歲中國男孩的老爸原來是他

2019-05-06 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top