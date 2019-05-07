小三通逾67萬人次 五一金門客流創紀錄

2019-05-07 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



金門縣政府日前公布統計數據，今年前四個月，金門與福建小三通累計入出境旅客逾67.18萬人次，較去年同期增加9.7萬人次，增幅16.89%。五一小長假也為金門帶來創紀錄的客流量。

中新社報導，4月小三通入出境旅客18.8萬人次，較去年同期增加2.14萬人次，成長12.85%。其中，台灣旅客9.7萬人次，比去年同期增加3559人次，成長3.81%；大陸旅客8.69萬人次，較去年同期增加1.8萬人次，成長26.17%。

五一小長假期間，5月1日零時至4日16時，廈門至金門航線運送旅客2萬3066人次，泉州至金門航線運送旅客3715人次，馬尾至馬祖航線運送旅客477人次，黃岐至馬祖航線運送旅客1183人次。

五一小長假首日，廈門—金門航線迎來人流高峰，廈門五通碼頭出境20個航班基本滿載，共保障旅客8066人次順利出行，其中出境旅客6044人次，創該航線開通以來單日客運量新高。

在金門這邊，金門水頭碼頭船班幾乎班班客滿。金門縣港務處指出，當天小三通進出港共計44船班，創下4項新紀錄：入出境單日最高9021人次、入境旅客單日最高6752人次、入境陸客單日最高4734人次、入境船班單日客滿紀錄。

金門縣觀光處指出，該縣積極推動打造福建旅遊生活圈，爭取辦證持續簡化、成本持續降低，並與大陸旅遊部門共同行銷推廣，已顯成效。4月金門與福建互動頻繁。

連假期間，金門島上各主要景點、街道，都可見大陸遊客騎乘出租電動車遊覽，不少人是全家出遊，民宿、旅館、小吃攤處處爆滿。

目前，福建沿海有廈門—金門、馬尾—馬祖、泉州—金門、黃岐—馬祖4條「小三通」定期客運航線，以及廈門至台中、基隆和平潭至台中、台北4條閩台客滾航線。