阿爾山「甦醒」 發展生態旅遊區

2019-05-07 02:03 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



從賣木材到賣風光、從售門票到搞服務、從景點開發到全域旅遊目的地建設，依林而建、因泉盛名、因生態而興的內蒙古自治區阿爾山市依託火山、礦泉、邊境等獨特旅遊資源，補齊短板、完善功能、豐富產品，多元業態激活全域旅遊，逐步建設國際健康旅遊目的地。

新華社報導，「阿爾山」蒙古語意為溫暖而聖潔的泉水。阿爾山市西鄰蒙古國，擁有草原、森林、溫泉、冰雪等多種獨特旅遊資源，近5年接待遊客人數年均增長20%。

國家5A級景區阿爾山國家森林公園開始「甦醒」，山林萌動，冰雪消融，吸引踏春遊客陸續前來。「今年1月份以來，景區網上銷售門票5.7萬張。」景區負責人黃銳說。

地處阿爾山林俗旅遊區的鹿村準備修繕木屋、完善設施。鹿村黨支部書記鄭曉林說，全村利用特色養殖產業發展梅花鹿產品深加工、旅遊紀念品銷售和民宿業，滿足遊客的衣食住行遊玩購一體化消費需求。僅2018年冬天，全村就接待遊客2萬多人次。

阿爾山市文化旅遊體育局局長白峰表示，阿爾山市過去主要依賴林木採伐業，在2009年被確定為國家第二批資源枯竭城市後把旅遊業作為戰略性主導產業，將城市當景區打造，啟動國家級全域旅遊示範區創建工作，實現景區景點和旅遊資源的點線結合、組團分布。

全市推出科考遊、生態遊、研學遊、攝影遊，打造白狼、牛汾台、西口等特色鎮村，培育多家自治區星級鄉村旅遊接待戶，開發松貝爾現代農業旅遊觀光示範園、鹿園、白狼鎮特色度假村等鄉村旅遊項目。