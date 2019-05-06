中國「大包裹之王」余聯兵夫妻雙亡 目擊者這麼說…

2019-05-06 18:04 世界日報 中國新聞組／北京6日電



在中國有「大包裹之王」稱號的優速快遞董事長兼總裁余聯兵意外身亡，但事因成謎，警方也對余聯兵死因三緘其口。據了解，案發當天，余聯兵及其32歲的妻子在家中曾發生爭執。

據看看新聞報導，事發現場位於上海趙巷鎮鎮澤路上一小區內。案發當天，餘聯兵及妻子兩人在房間內發生爭執。有目擊者事後看到，餘聯兵妻子親屬曾來找人，並試圖破門進入。

小區居民表示，隨後有大量民警趕來勘查，並在現場拉起警戒線，而房門打開後，發現餘聯兵及其妻子二人已不幸死亡。

目前，警方並未披露餘聯兵具體死因。

報導指出，47歲的余聯兵，出生於四川達州一個普通農村家庭。2002年到2009年間，曾先後參與兩家快遞公司的創建。2009年創立優速快遞並擔任董事長。優速快遞總部位於上海，目前已在全中國建立分撥中心97個，營業網店超過6000家，員工7萬餘人。優速快遞總部位於上海，富士康、海爾、固特異、夢潔等都是其合作夥伴。

優速快遞4日發布訃告，稱公司董事長兼總裁余聯兵因發生意外，於5月2日不幸離世，享年47歲。根據優速官網上資料顯示，余聯兵最後一次公開活動是4月19日。

訃告並稱，意外事件發生後，公司主要管理層已在第一時間快速響應並妥善處置，公司運營秩序正常，網絡狀態穩定。經公司董事會討論，決定任命香港優速董事長莫浩強為優速總裁。