照顧寄養兒童 姚姓夫婦行善17載 黎家感動生母戒毒

2019-05-06 18:01 世界日報 香港新聞組╱香港6日電



寄人籬下，一樣能得到父母愛。社會福利署昨日舉行「2019年寄養家庭服務獎頒獎典禮」，有380個寄養家庭獲獎，姚氏夫婦獲頒「長期服務銀獎」，黎氏夫婦則獲頒「非凡貢獻獎」。

據大公報報導，姚氏夫婦均已退休，自2001年至今，共照顧過70名寄養兒童。據報導，姚生說，最深刻的個案是一名來自單親家庭、有「公主病」的中非女童，她的生母患有抑鬱症，一旦生母所做的不合心意，女童竟要生母鞠躬一百下；另外她全學年上不足一個月課，ABC都不懂，1至10也不會數，「連沖廁都不會」。

據報導，姚氏夫婦並未嫌棄，對女童採取說理式教育，以身作則教她學會說「不客氣、謝謝」。女童做錯事，要她鞠躬道歉，讓她體驗當中滋味，學會將心比心。此外，兩人又每日上網播英文歌及講故事，教女童英文。最終成功治癒女童的「公主病」，英文默寫更由零分，成績猛進至全班第一。兩老欣慰說：「見到她有這個成績，再辛苦都值得！」

而另一對黎氏一家五口，成員包括黎生黎太、一對成年子女及一名寄養「小兒子」。報導指出，2013年，當這名發育遲緩的「小兒子」來到黎家，一家兩代四個大人同心協力，付出耐性教他咀嚼進食和講話，黎生憶述聽到「小兒子」叫第一聲「爸爸」時，和太太感動到落淚。

「小兒子」今年已八歲了。報導稱，說起領養初衷，黎太直言是因為「有挑戰性」，在「小兒子」23個月大時，被評為發育遲緩，無法咀嚼，黎太為能填飽孩子的肚子，將食物逐樣攪拌或剪至顆粒狀，慢慢餵食，更全家總動員向「小兒子」示範如何咬食。四個月後，「小兒子」不但學會咀嚼，更反過來提醒黎生：「爸爸，這是肉肉，要慢慢咬。」夫婦聽到，開心到流淚。

報導說，黎生表示，22歲的兒子在照顧「小弟」的過程中，為人處世變得更成熟、有條理；家中五口相互幫助，家庭更有向心力。報導指出，寄養家庭的溫暖，就連「小兒子」的生母也受到激勵，成功戒掉30年毒癮。