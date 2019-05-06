桂林出租房大火濃煙不斷 目擊者：早上被尖叫聲嚇醒

2019-05-06 17:19 世界日報 中國新聞組／廣州6日電



廣西桂林市一處民房5日凌晨發生火災，造成5死36傷，警方拘捕房東等4人調查。據了解，這次火災疑似電動車肇禍，死傷者大多為對面廣西師範大學漓江學院的大學生，有目擊者表示「被尖叫聲嚇醒」，起來看到有人從濃煙中逃出，然後一直有人在尖叫。

綜合媒體報導，桂林市雁山區雁山鎮一民房5日凌晨6時許發生火災，1樓樓梯間的電動車疑似爆炸起火，冒出濃煙。由於起火點剛好在樓梯間，導致樓上數十名居住人員被困。火災發生後，桂林消防趕到現場後及時撲救，並疏散被困人員。

據了解，這處起火民房位於廣西師範大學漓江學院對面。起火房層共六層，其中三至六層是出租房；據街坊表示，事發民房緊鄰廣西師範大學漓江學院，租客也多為附近大學的學生。

有目擊者表示，「我早上是被尖叫聲嚇醒的，」起來看第一眼就看見一男一女從濃煙跑出來，「然後就看見很濃很濃的黑煙。然後一直有人在尖叫，樓下有很多人聚在一起，過了沒多久消防車和救護車就來了。」

火災發生後，桂林市、雁山區政府、廣西師範大學、漓江學院有關負責人以及公安、應急管理、衛健等部門相關人員第一時間趕到火災現場，開展滅火、搶險搜救等工作。市委、市政府主要領導高度重視，作出批示。桂林市和雁山區黨委政府、廣西師範大學和漓江學院分別派專人到醫院看望慰問傷者，做好家屬安撫工作。火災死傷者家屬已陸續抵達，有關善後工作正在積極處理中。

桂林市雁山區委宣傳部表示，截止5日17時，已造成5人死亡，7人在重症監護室治療，29人輕微傷。

經初步核實，死傷人員部分為在校大學生，目前該出租房房主和經營者已被警方控制，火災發生原因正在調查中。

據附近開賓館的翟女士表示，起火時看到濃煙很大，隨後有人從裡面跑出來，還有人被陸續抬出來，應該主要都是學生。她表示，民房出入口平時有很多電動車在充電，好多學生也有電動車，所以有人也懷疑是電動車在充電時著火引發火災。

中國近年發生多宗電動車引發的火災，其中包括北京2017年11月造成19人死亡的大興大火，當局隨後啟動清理「低端人口」的行動。