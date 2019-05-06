考車中心門常關…香港每年15萬人等路考 最長排隊9個月

2019-05-06 17:19 世界日報 香港新聞組╱香港6日電



香港每年有約15萬人申請非商用車輛駕駛考試，路試輪候時間最長逾9個月，不過運輸署內部資料卻顯示，部分駕駛考試中心在辦公日子「門常關」；明報報導，運輸署證實過去一年署方轄下11個駕駛考試中心，8間曾在辦公日子關閉，當中有3間的關閉率均超過三成，即每周5天工作日約有2天無營運。有駕駛教師團體稱，運輸署考牌主任人手長期不足，最終令學生排長龍及「有場無試考」。

據報導，運輸署解釋，駕駛考試中心的開放時間受制於人手資源安排、場地一帶交通情、不同考試地區，以及不同車輛類別或考試部分的考試需求；需集中人手資源處理需求較大的考試地區，以平衡不同駕駛考試中心的輪候時間，此外，又要在考試中心預留日子，應付因惡劣天氣影響，導致延期的考試等特殊情。

署方又稱，目前考牌主任常額編制數目共83個，為應付服務需求，正推行新一輪招聘計畫，並依需要爭取額外人力資源。

報導指出，運輸署公開去年各考試中心的關閉日數，結果顯示包括兩間駕駛學院內的政府考試中心，全港11個考試中心有8個曾在辦公日關閉，當中3個的關閉率均超過三成，最高的石蔭考試中心更達44%，跑馬地及葵涌永孝街分別達39%及34%。

報導說，正在等候第3次電單車路試的吳先生稱，兩年前因工作地點交通不便，故申請及報考電單車駕駛執照，完成首次路試時已輪候超過一年，後因考試不及格需重考，結果又等了8個月，可惜同樣未能成功考取執照；第3次考試排期於今年12月，「用同樣的時間，可能在外國已經考完10多次牌」。

香港駕駛教師從業員協會主席胡慶盛稱，業界一直知悉有考試中心不在辦公日開放，他稱導致這個現象主要是因為運輸署考牌主任長期不足，令大批學生「有場無試考」。

實政圓桌立法會議員田北辰直斥運輸署做法是浪費土地資源，市民學車及考試亦被迫大排長龍，「離譜，完全不能接受」。他稱，現時報考非商用車輛的時間太長，變相亦對運輸業人手有影響。立法會交通事務委員會副主席譚文豪亦斥責運輸署嚴重浪費公帑及土地資源，質疑運輸署藉此減少路面車輛及駕駛者的數量。