老公落馬才1周…被搶130萬元安徽女官員免職

2019-05-06 14:49 世界日報 北京6日電



2015年曾遭遇搶劫，被搶財物價值超過人民幣130萬元的安徽省社會保障處副處長韓劍輝，日前被免職，距她老公安徽省交通廳黨組書記、廳長施平落馬才一周。

據安徽省財政廳網站消息，4月19日，經廳黨組研究決定，免去韓劍輝社會保障處副處長職務。韓劍輝是4月11日落馬的安徽省交通廳黨組書記、廳長施平之妻。

資料顯示，2018年經由司法機關公布，韓劍輝2015年曾遭遇搶劫，被搶財物價值超過人民幣130萬元，由於被搶財物中有多張購物中心的消費卡，在當時引發關注。

北京頭條報導，2018年6月，合肥市中級人民法院在裁判文書網上公布了《馬劍搶劫一審刑事判決書》，判決書顯示，2015年4月，被告人馬劍和同案犯解某持氣手槍等作案工具，進入施平、韓劍輝夫婦位於合肥市包河區望湖城某小區的家中，共劫得價值130餘萬元的錢物。

判決書顯示，「被告人馬劍夥同解某以非法占有為目的，持槍入室搶劫，劫得他人現金83萬700元、美元2萬8980元、價值人民幣28萬8815.72元的各類購物卡、消費卡以及手機、香菸等物，搶劫財物共計價值人民幣130萬3921.85元」。據韓劍輝陳述，在她家中被搶的113萬元人民幣為其子購房款，被搶的物品中包括商之都會員卡30張、金鷹購物卡24張、百大集團購物卡20張以及其他各類儲值卡、銀行卡，經鑑定價值逾28萬元。

消息一經媒體報導即引發關注，許多人認為，其中的購物卡、香菸等物品來路不明。事發後，施平曾對媒體表示紀委方面已經調查過這件事。

2019年4月11日，中央紀委國家監委網站發布消息稱，據安徽省紀委監委消息，安徽省交通運輸廳黨組書記、廳長施平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。