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一橋一鐵帶動…百萬內地客五一遊港創新高

2019-05-06 13:12世界日報 香港6日電

內地五一黃金周假期結束，香港有近100萬人次內地旅客入境，再創新高。 中國新聞社
內地五一黃金周假期結束，香港有近100萬人次內地旅客入境，再創新高。 中國新聞社
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內地五一黃金周假期結束，香港有近100萬人次內地旅客入境，再創新高。旅遊業界認為，商場人流上升一成，營業額雙位數升幅的原因，除了今年4天假期比去年多1天外，「一橋一鐵」通車亦是誘因。

大公報報導，香港入境處昨日公布數據，今年黃金周4天，內地訪港旅客多達99.77萬人次。相比去年同期3天所錄得59.9萬人次，增加66.6%。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，今年黃金周延長為四天，增加內地客外遊彈性，例如過往假期第三天已是內地客離境高峰，相反今年同期仍有不少旅客來港短線遊。此外，高鐵與港珠澳大橋亦增加旅遊吸引力，並帶旺本地酒店及零售業。

內地五一黃金周假期結束，香港有近100萬人次內地旅客入境，再創新高。 中國新聞社
內地五一黃金周假期結束，香港有近100萬人次內地旅客入境，再創新高。 中國新聞社
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據報導，不少位處旅遊區的酒店及賓館已提早爆滿，房價按年升近10%；零售方面，也有一定刺激，但隨著內地客消費模式轉變，廣東省短途旅客以購買日用品為主。

另外，內地旅客訪港亦興起深度遊，如中文大學的合一亭、魚涌「怪獸大廈」建築群等都成熱門景點。姚思榮稱，由於部分內地旅客經網站組團來港「深度遊」，行程非並由旅行社安排，故他們出發時不會考慮地點是否符合接待旅客，或影響區內居民作息，內地文化旅遊部門及香港旅遊業議會難以監管下，建議政府關注。

新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯總結，五一假期延長，加上「一橋一鐵」開通，沙田新城市廣場期內整體人流上升10%，商場營業額亦錄得雙位數字升幅。

香港黃金周港珠澳大橋
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