大運河文旅博覽會 活化千年文脈

2019-05-06 01:40 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大運河城市文旅消費論壇5日在揚州舉行，各地專家學者、政企人士建言如何撬動運河經濟，「活化」千年文脈。

中新社報導，由江蘇省委宣傳部等部門共同主辦的首屆中國大運河文化旅遊博覽會，5日進入專題論壇版塊。揚州市人民政府副市長余珽表示，自公元前486年吳王夫差開鑿邗溝，大運河由此進入中國歷史。大運河漸漸卸去沉重的運輸負擔，變成文化新名片。本次論壇旨在高質量推進大運河文化帶建設，為大運河沿線城市發展提供有益借鑒。

論壇上，中國傳媒大學文化發展研究院院長范周坦言，「儘管大運河文旅發展迅速，但整體來說，對大運河文化資源的開發利用仍處於較低水平，以運河為主題的部分文化旅遊項目顯得簡單粗放，實質內容和運河相關度低。」他認為，大運河文旅融合發展需因地制宜地制定保護開發利用計畫，提煉大運河特色文化IP（知識產權），將運河文化資源優勢轉化為文旅融合發展優勢。

作家徐則臣認為，文化帶建設絕非只是藉著運河的資源，把具有特殊歷史和文化內涵的一段河道簡單地做成旅遊和商業的基地，而是應該出於對運河整體價值的考量，把運河對本地歷史和現實的影響充分體現。

驢媽媽集團副總裁、驢媽媽旅遊網輪值CEO黃春香則提出發揮大運河的「網紅屬性」。大運河獨特的文化屬性，如何在旅遊中得以彰顯？舉例來說，「煙花三月下揚州」本身就是得天獨厚的IP資源。而我們要做的，就是用IP資源重新指導產品開發和供給側改革，讓運河得以「活化」。