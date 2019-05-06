跨越海峽70年 九旬老兵終返鄉

2019-05-06 01:40 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



4月29日下午，飛機落地天津濱海國際機場。接機大廳裡90歲的老兵張萬龍坐在輪椅上，手微微顫著，抿著嘴說不出話。兒子張建邦眼裡噙著淚水，笑著向老人說：「回家啦，爸，我們終於回家啦！」

這是一次漫長的回歸。跨越海峽70年後，張萬龍從台灣回到中國大陸，回到養育他的河北省唐山市灤南縣西澤坨村。

新華社報導，年輕時張萬龍入伍跟隨國民黨軍隊一路向南，後與家人失去聯繫。1949年他隨軍從上海搭船到了台灣，因腿部受傷退伍，40多歲時與一名當地女子組成家庭，自此長留台灣。

1980年代末，兩岸開放交流。張萬龍曾托回大陸探親的朋友打聽家人的情況，但都沒有收穫。「那幾年母親臥病在床，需要長期照顧，父親只能把想法壓在心底。」後來妻子離世，哀痛之餘，張萬龍的思鄉之情愈發濃烈。

「尋根是父親最大的願望，大陸那頭是他的根，也是我和兒子的根，我也想要讓後輩們知道自己是從哪裡來的。不管多難都要回唐山，就算背也要把他背到家！」張建邦說。

然而，因為年事已高，張萬龍的記憶慢慢消退，對家鄉只存零星印象，連有幾個兄弟姐妹都忘記了。關於大海那頭的「家」，只有軍籍登記表殘存的一個住址。

今年4月18日，靠著散碎的訊息，在「今日頭條」兩岸尋親項目與志願者的幫助下，張建邦聯繫到了遠在河北唐山的家鄉親人。「找到家了！我要帶父親回到那裡，看看家鄉，見見親人，祭拜祖墳，讓他不留遺憾。」張建邦說。

「我帶父親回來太晚了，我對不起你們。」看到張建邦責怪著自己，張家兄弟們圍著安慰。首次相聚，他們相互問候，相互擁抱，眼裡含著淚水。

張萬龍的侄子張有70多歲了，他告訴記者，父輩兄弟五人，他的父親排行老大，張萬龍排行老小，現在五人裡只有張萬龍一人在世。「長輩過去說過，如果我五叔還活著，可能去了台灣。沒想到五叔真的回來了，終於團聚了！」張有拿五叔照片和父輩照片對比過，面貌非常相似。

「我們的碰面，有悲有喜。喜的是，全家人團聚了，幾代人對五叔去向的疑問，畫上了句號。悲的是，無論生活好壞，五叔離家半生的孤獨，是無法彌補的。」張有哽咽道。