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忘了五四德、賽先生 學生還問「六四?哪個六四?」

2019-05-05 16:17世界日報 中國新聞組／北京5日電

北京大學是午四運動發源地，4日是五四百年，校園內舉辦青春詩會紀念，有學生表示，校...
北京大學是午四運動發源地，4日是五四百年，校園內舉辦青春詩會紀念，有學生表示，校園和平常差不多，沒有什麼盛大活動。圖為北大學生在詩會後合影留念。 新華社
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5月4日是中國五四運動爆發一百周年紀念日，美國之音記者隨機走訪北大和清華兩所學府周邊，發現學生對紀念五四運動的愛國主義現實意義多能侃侃而談，但對一百年前提出的德先生（Democracy）和賽先生（Science）即民主與科學，卻似乎淡忘，或者避而不談。對於30年前發生的六四事件，更是知之甚少。

美國之音報導，五四百年紀念日，也是北大校慶日。當天，北大西門門禁森嚴，一眾遊客拍照留念。北大南門相對平靜，記者在這裡請幾名北大學生對五四精神發表感想。

猶記得五四前人熱血

記者：說說五四運動吧?

劉同學（北大學生）：北京大學，五四運動是從北京大學開始的嘛，一個是對學校的熱愛，還有一個是中共領導嘛，就感覺很......我也說不清楚，就是很......就更熱愛吧，就那種感覺。

北京大學學生：學校的當年的師兄師姐能夠帶頭成為這場運動的發起人我覺得是非常的驕傲。

葉同學（北大研究生）：我感覺我自己很幸運，能來這麼一個跟五四息息相關的一個學校。經歷了滄桑變化還....能感覺到家國命運吧。

楊同學（北大學生）：我覺得五四精神更多的是一種家國情懷。

德先生…別提 說科學吧

記者：還記得德先生和賽先生？

北京大學同學：有些忘記了，不好意思。

李同學（北大學生）：德先生和賽先生，這個還不太了解。

北大同學：在這個時代，五四精神仍然是很寶貴的，需要我們去踐行。然後在這些重大的活動都需要有所體現。

記者：民主方面如何發揚？

楊同學：.......您問的.....這麼，說科學方面吧。

葉同學：國家第一生產力還有科學技術，我覺得。還是得....家國命運要強盛起來，還是得依靠科學技術。一個民主的製度.......當然也要依靠了，但是我不是特別了解。

楊同學：我們沒有必要說一定要像是當時五四那個時候一定要追求學西方的民主制度。我覺得對於我們明確什麼是最重要的？我們生活現在這麼好，社會這麼穩定，包括我不是準備研究生出國讀嗎？我覺得去國外讀書有一個很大的顧慮是它的安全問題，因為現在非常亂，我準備去美國。不管是它的街頭遊行還是各種槍擊案件，讓我非常擔心這個問題，在國內我就不存在這個問題。

不了解六四 「哪個六四？」

記者：30年前六四了解嗎？

北京大學學生：不了解。不好意思。

葉同學：六四？哪個六四？

劉同學：聽說過，但是不是特別了解，您想，去年的事情我都不知道，三十年前的事情我又從哪知道？

楊同學：剛才我也是說，我覺得不去評價這個事情具體怎麼樣。我覺得我們現在缺少.......不能說缺少上街遊行這種精神吧，只能是缺少這種參與國家和社會事務的一個激情，因為現在這一代確實我們都局限在自己個人的生活領域，可能說原來我們是把個人事務置身於國家和社會之後，現在我們是把個人的事務放在第一位，就像是精緻的利己主義者的這種說法一樣。但是我覺得未來的趨勢是我們還是會關心國家和社會生活的。

北京大學六四五四運動

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