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曾喊「寒冬要活下去」 大包裹之王優速余聯兵突身亡

2019-05-05 16:12世界日報 記者戴瑞芬╱北京5日電

優速快遞董事長余聯兵爆意外身亡，曾高喊要活下去。 圖／取自野火財經
優速快遞董事長余聯兵爆意外身亡，曾高喊要活下去。 圖／取自野火財經
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快遞業「大包裹之王」優速董事長余聯兵傳出3日晚間意外身亡，優速專攻大包裹快遞，在與「四通一達」和順豐、京東競爭中，余聯兵曾高喊「寒冬要活下去」，因此意外過世消息令各界震驚。

優速今日公告，任命香港優速董事長莫浩強接任為優速總裁。但對余聯兵意外細節未公開，引發關切。

野火財經報導，在中國快遞市場激烈競爭中，余聯兵是第一個提出「大包裹快遞」定位、做出市場差異化的人，在申通、圓通、中通、百世匯通、韻達等「四通一達」和順豐、京東競爭中，殺出一條血路，被稱為「大包裹之王」。

啟信寶平台信息顯示，余聯兵直接持有優速股權為39%，另外還通過其他機構間接持股，總持股比率大約在41%以上，是公司最大股東和實際控制人，更是優速唯一的靈魂人物。

今年47歲的余聯兵創業傳奇， 17歲從家鄉四川到深圳打工，先後當過送貨員、建築工、火車和機票售票員。1998年26歲投入快遞業，到2009年創立優速快遞。

短短十年來優速快遞發展成超7萬人的快遞大軍，在全中國建立分撥中心97個，擁有營業網點超過6000家，運輸車輛2萬餘台，業務從中國幅射布局港澳台、亞太及歐美，是性價比最優的大包裹快遞公司。富士康、海爾等海內外龍頭企業都是優速的戰略合作夥伴。

北京香港建築

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