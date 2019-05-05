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海軍首位實習女艦長 立志「此生嫁給海軍」

2019-05-05 15:56世界日報 中國新聞組／上海5日電

海軍首位女實習艦長韋慧曉。 圖／取自央視網
海軍首位女實習艦長韋慧曉。 圖／取自央視網
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34歲以博士身份「高齡」入伍、花了6年時間成為人民海軍史上第一位女實習艦長的韋慧曉日前登上央視節目，她在談到幾個月後的「艦長全訓考核」時，她表示希望拿到的分數能夠超過100分，進而能夠真正能獨立指揮一艘軍艦。

澎湃新聞報導，1977年出生的韋慧曉，目前是鄭州艦實習艦長。她離真正能獨立指揮一艘軍艦只有一步之遙，這一步指的就是艦長全訓考核。

對於第一位、女實習艦長這些標籤，韋慧曉明確表示自己首先是軍人，其次才是女軍人，敵人的彈藥不會分男女，而且在如今的艦艇部隊，男性和女性幾乎沒什麼差別。

報導指出，韋慧曉在南京大學讀大氣科學，畢業後進入華為從事行政工作，碩士和博士在中山大學讀地球科學，其間曾赴西藏支教、到北京當奧運會志願者。

讀博期間，參軍的念頭逐漸在她腦海中清晰起來。2010年10月底，她給海軍首長寄出一封厚厚的自薦信，表達想成為一名現役軍人的願望。自薦信寄出3天後她就收到了海軍有關部門的電話，半個月後海軍方面派人到學校考察。

韋慧曉於2012年1月被特招入伍，成為我國首艘航母遼寧艦的一員。入伍當天，韋慧曉在日記本上鄭重地寫道：「此生嫁給海軍。」

報導稱，在回顧自己電視劇一般精彩的履歷時，韋慧曉也談到了自己所經歷的困難：初入部隊，她和大五的國防生們一起上課，她比他們大了整整十二屆，自稱「老人家」；她因不懂禮儀而鬧笑話，第一次隨艦出海吐到膽汁都出來，實習副艦長第一次喊口令也沒能順利完成……她表示博士和普通人沒什麼差別，也是靠自己實地奮鬥與執著追求。

當問到對幾個月後的考核是否有信心時，韋慧曉說她非常有信心，並希望拿到的分數能夠超過100分！

海軍實習軍人

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