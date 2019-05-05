名相聲社成員有車有房 還眾籌450萬元治病惹議

2019-05-05 15:54 世界日報 中國新聞組╱北京5日電



德雲社吳賀臣突發腦出血，其妻上網眾籌醫藥費。 圖／取自觀察者網 分享 facebook

以相聲聞名的德雲社，因一起眾籌事件又登上熱搜。最近，德雲社成員、郭德綱弟子吳鶴臣突發腦出血，因全家沒經濟來源無錢救治，向各界眾籌人民幣100萬元（約台幣456萬）。捐款通道一開，立刻掀起波瀾。最有爭議性的是，吳鶴臣家在北京，不僅有車，還有兩套房產。

觀察者網報導，網友感到費解的是：德雲社沒給他上醫保？為什麼要100萬這麼多？有車有房，為何還要眾籌？

對此，吳鶴臣妻子張泓藝解釋稱，自己不懂眾籌平台的規則才會錯填100萬，房子沒證不能賣，車子要用不能賣，德雲社內部也已經幫忙了。截至當時，她已籌到14萬多，並將通道關閉，以後有需要會再行商議開通。

4日上午，張泓藝再度更帖，強調沒有逼捐騙捐，並承諾一切費用都將公開透明。而目前為止所產生醫療費用，全都由他們自家承擔，沒有動用一分錢善款。

報導說，另一方面，不少人依然對這番解釋不甚滿意，還有眼尖者發現，在全家缺錢的情況下，張泓藝還買了部華為P30 Pro。

張泓藝迅速表示，一共買了兩部手機，是夫妻二人早就訂好的。

據報導，吳鶴臣是北京昌平人，原名吳帥，1985年生人，2009年拜師。

按照吳鶴臣母親來女士在眾籌平台的說法，今年4月8日凌晨，吳鶴臣突發疾病被送往天壇醫院，隨即被診斷為腦出血。

來女士還透露，兒子在兩天內做了兩次開顱手術，很順利，術後已經在重症住了20多天。直到5月2日，吳鶴臣才清醒且脫離呼吸機，但右側肢體偏癱也不能說話，好在意識清醒，如情況穩定就可以進入康復期。

報導稱，求助帖下方的補充信息中，來女士寫了家裡「無房產」，有一輛價值13萬的汽車，家庭年收入僅有7萬元。而且，吳鶴臣是有醫保的。

她接著解釋，因吳父患有腦梗塞，家裡原本就花了不少錢，只有15萬存款。而吳鶴臣前期兩次手術和檢查已花費了將近10萬元，後期手術、複查、吃藥、康復等等最少要花50至60萬元。而兒子的後遺症會使他喪失工作能力，徹底告別相聲舞台。