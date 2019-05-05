親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

談發大財被翻白眼 韓國瑜直播嘆：負債3300億我怎不急

蔡總統訪潮和宮 隨扈撞傷警察老婦僅回頭看幾眼

名相聲社成員有車有房 還眾籌450萬元治病惹議

2019-05-05 15:54世界日報 中國新聞組╱北京5日電

德雲社吳賀臣突發腦出血，其妻上網眾籌醫藥費。 圖／取自觀察者網
德雲社吳賀臣突發腦出血，其妻上網眾籌醫藥費。 圖／取自觀察者網
分享

以相聲聞名的德雲社，因一起眾籌事件又登上熱搜。最近，德雲社成員、郭德綱弟子吳鶴臣突發腦出血，因全家沒經濟來源無錢救治，向各界眾籌人民幣100萬元（約台幣456萬）。捐款通道一開，立刻掀起波瀾。最有爭議性的是，吳鶴臣家在北京，不僅有車，還有兩套房產。

觀察者網報導，網友感到費解的是：德雲社沒給他上醫保？為什麼要100萬這麼多？有車有房，為何還要眾籌？

對此，吳鶴臣妻子張泓藝解釋稱，自己不懂眾籌平台的規則才會錯填100萬，房子沒證不能賣，車子要用不能賣，德雲社內部也已經幫忙了。截至當時，她已籌到14萬多，並將通道關閉，以後有需要會再行商議開通。

4日上午，張泓藝再度更帖，強調沒有逼捐騙捐，並承諾一切費用都將公開透明。而目前為止所產生醫療費用，全都由他們自家承擔，沒有動用一分錢善款。

報導說，另一方面，不少人依然對這番解釋不甚滿意，還有眼尖者發現，在全家缺錢的情況下，張泓藝還買了部華為P30 Pro。

張泓藝迅速表示，一共買了兩部手機，是夫妻二人早就訂好的。

據報導，吳鶴臣是北京昌平人，原名吳帥，1985年生人，2009年拜師。

按照吳鶴臣母親來女士在眾籌平台的說法，今年4月8日凌晨，吳鶴臣突發疾病被送往天壇醫院，隨即被診斷為腦出血。

來女士還透露，兒子在兩天內做了兩次開顱手術，很順利，術後已經在重症住了20多天。直到5月2日，吳鶴臣才清醒且脫離呼吸機，但右側肢體偏癱也不能說話，好在意識清醒，如情況穩定就可以進入康復期。

報導稱，求助帖下方的補充信息中，來女士寫了家裡「無房產」，有一輛價值13萬的汽車，家庭年收入僅有7萬元。而且，吳鶴臣是有醫保的。

她接著解釋，因吳父患有腦梗塞，家裡原本就花了不少錢，只有15萬存款。而吳鶴臣前期兩次手術和檢查已花費了將近10萬元，後期手術、複查、吃藥、康復等等最少要花50至60萬元。而兒子的後遺症會使他喪失工作能力，徹底告別相聲舞台。

北京手術

相關新聞

忘了五四德、賽先生 學生還問「六四?哪個六四?」

2019-05-05 16:17

曾喊「寒冬要活下去」 大包裹之王優速余聯兵突身亡

2019-05-05 16:12

海軍首位實習女艦長 立志「此生嫁給海軍」

2019-05-05 15:56

陸五一假期電影票房破70億創新高 《復仇者4》占8成

2019-05-05 15:26

劉霞：不願面對劉曉波去世 告別式都是演戲

2019-05-05 15:05

嚇人！她抗議樓上飛痰 竟害丈夫被打殘、住院50天

2019-05-05 14:33

超暖！爸為養家開網約車 10歲女童寫紙條求包容

2019-05-05 14:33

黃金周收假 西九龍高鐵站場面堪比春運

2019-05-05 14:33

超瞎彩蛋 浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」

2019-05-05 12:49

大陸五一假期 共發生2652起火災釀11死

2019-05-05 11:21

作品涉六四 陸歌手李志獲獎竟被稱「南京李先生」

2019-05-05 10:41

劉曉波遺孀劉霞、艾未未相見歡 手拿酒杯笑容滿面

2019-05-05 09:31

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

尼泊爾首都鐵路 將連接中印

2019-05-05 00:56

陸最神祕核研基地 首度開放

2019-05-05 00:56

陸五一連假 陸客赴台暴增180%

2019-05-05 00:56

「五一」假期 陸客赴台旅遊暴增180%

2019-05-04 22:41

大陸「五一」連假近2億人次出遊 再創新高

2019-05-04 20:49

五一小長假出行、旅遊客流創新高

2019-05-04 17:32

哪吒、變形金剛下半年央視合體 網友加碼推新組合

2019-05-04 17:28

中央下令拆 地方捨不得…山東第一觀音像「整容」成孔子

2019-05-04 17:17

忘了血的教訓…森林大火才奪30命 遊客又在涼山野炊

2019-05-04 17:02

曾任海軍陸戰隊 美國駐華使館專員猝逝

2019-05-04 16:14

「加3保障」 建制學者籲港府對《逃犯條例》讓步

2019-05-04 15:37

反逃犯條例 李柱銘率團訪美加 促國際施壓港府

2019-05-04 15:34

煽惑罪被判刑 佔中三子上訴

2019-05-04 15:19

影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02

無知當有趣？廣西2少女在車頂驚險玩猜拳

2019-05-04 14:43

清史學者陳捷先病逝 兩岸追思

2019-05-03 23:58

650萬美元給錯人？陸女被史丹福退學 媽喊遭詐騙

2019-05-03 23:47

致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36

史丹福退學生趙雨思之母稱被中介所騙準備起訴

2019-05-03 19:53

「盛宴已過」…97歲楊振寧重申反對中國建大對撞機

2019-05-03 18:00

短視頻帶火景點 長沙躍網紅城市

2019-05-03 17:59

五一假期 內地客「占領」香港中大合一亭

2019-05-03 17:52

五一首日 內地客28萬人次訪港 沒帶來錢潮

2019-05-03 17:38

女遊客擅下車遭野象攻擊 西雙版納4月迄今已致3死

2019-05-03 16:15

遏炒房 中國32城住房公積金政策收緊

2019-05-03 13:46

陸首例孕婦突發吸血鬼症 近親結婚致基因突變

2019-05-03 13:21
看更多

熱門文章

台灣記者直擊中共閱兵！登最先進軍艦 連餐點也震撼

2019-05-05 08:00

五一奇觀！想吃小龍蝦要等7974桌 網友嘆假放完還沒吃到...

2019-05-04 16:51

超瞎彩蛋 浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」

2019-05-05 12:49

五一收假了 專家喊漲A股

2019-05-05 00:10

「五一」假期 陸客赴台旅遊暴增180%

2019-05-04 22:41

東亞日報：習近平高談五四卻漏提兩大關鍵詞

2019-05-04 21:56

切磋武藝？江蘇跆拳道館「大戰」武館　多人受傷15人被刑拘

2019-05-04 20:50

陸五一連假 陸客赴台暴增180%

2019-05-05 00:56

作品涉六四 陸歌手李志獲獎竟被稱「南京李先生」

2019-05-05 10:41

武漢動物園以狗充狼 園方神回：用母狗陪伴寂寞公狼

2019-05-05 12:38

又傳雲南野象攻擊人…遊客下車尿尿 被踢斷肋骨腿骨

2019-05-04 16:50

中俄海上軍演 首度以導彈擊毁靶機

2019-05-05 08:58

中共定調「五四」愛國愛黨 北大低調校園冷清

2019-05-05 09:20

彭博資訊專欄／這場科技冷戰 大陸勝算高

2019-05-05 01:57

福建完成王金平祭祖安排 打出路標

2019-05-05 12:24

劉霞：不願面對劉曉波去世 告別式都是演戲

2019-05-05 15:05

尼泊爾首都鐵路 將連接中印

2019-05-05 00:56

大陸「五一」連假近2億人次出遊 再創新高

2019-05-04 20:49

陸最神祕核研基地 首度開放

2019-05-05 00:56

劉曉波遺孀劉霞、艾未未相見歡 手拿酒杯笑容滿面

2019-05-05 09:31

好糗！前汶川書記涉貪受審 央視曾專題誇其政績

2019-05-05 09:57

五一小長假出行、旅遊客流創新高

2019-05-04 17:32

中央下令拆 地方捨不得…山東第一觀音像「整容」成孔子

2019-05-04 17:17

張曼娟新書發表會 從五四談到人生

2019-05-05 00:56

有心人「打著鄧小平的旗號反對習近平」？分析指中共要警惕

2019-05-04 17:12

嚇人！她抗議樓上飛痰 竟害丈夫被打殘、住院50天

2019-05-05 14:33

中國多方施壓以圖左右台灣政局 美國密切關注

2019-05-05 00:21

大陸五一假期 共發生2652起火災釀11死

2019-05-05 11:21

五四100年 港洗刷國殤之柱悼六四

2019-05-05 00:56

陸五一假期電影票房破70億創新高 《復仇者4》占8成

2019-05-05 15:26

忘了血的教訓…森林大火才奪30命 遊客又在涼山野炊

2019-05-04 17:02

五四百年未解決 陸學者：中國如何內化普世文明

2019-05-04 17:52

重慶將打造3000億元級 超高清視頻產業

2019-05-04 22:09

雀巢收購「中國粥王」銀鷺食品

2019-05-05 00:09

美媒：中國面部識別監控 從新疆普及北京

2019-05-05 15:32

黃金周收假 西九龍高鐵站場面堪比春運

2019-05-05 14:33

九華躍首季最賺錢景區

2019-05-05 00:09

微博大V赴台遊 飆出2.3億人次閱讀熱度

2019-05-05 14:28

超暖！爸為養家開網約車 10歲女童寫紙條求包容

2019-05-05 14:33

哪吒、變形金剛下半年央視合體 網友加碼推新組合

2019-05-04 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top