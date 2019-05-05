陸五一假期電影票房破70億創新高 《復仇者4》占8成

2019-05-05 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今年大陸五一假期（5月1至4日）期間，電影市場火熱，達到15億票房（人民幣，下同），約70億元新台幣，並創下同一檔期歷史新高。只不過，僅《復仇者聯盟4》就達12億票房，佔五一大陸票房逾8成。

據中新經緯報導，2016年至2018年，五一大陸電影票房分別為6.58億、7.75億、9.99億，呈逐年增長態勢。而在今年，截至5月4日下午7時10分，五一電影票房已破15億元，再創歷史新高。

從五一觀影人次來看，2017和2018年的觀影人次分別為2245萬和2890萬。而在今年，截至5月4日下午7時10分，五一觀影人次已超3435.67萬，遠超2017年和2018年的數據，刷新五一觀影人次紀錄。

當中最大貢獻的，莫過於《復仇者聯盟4》。其在五一期間收穫大陸票房逾12億元，估總票房8成。

此外，《復仇者聯盟4》早已刷新大陸多項紀錄，包括單日最高午夜場票房、午夜場人次，外國電影最高單日票房，最快破5億、10億、20億、30億，單日單片排映場次紀錄，單片佔單日票房比例紀錄，上畫前預售票房等。