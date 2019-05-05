黃金周收假 西九龍高鐵站場面堪比春運

2019-05-05 14:33 世界日報 香港新聞組╱香港5日電



離情依依的情侶。 中新網 分享 facebook 中國內地一連四日的五一黃金周假期4日結束，大批內地旅客乘搭高鐵返回內地，西九龍高鐵站不論是售票大堂、餐廳、店舖等，處處水洩不通，場面堪比春運。據悉，假期前三日訪港內地旅客近84萬人次，比去年同期激增24萬人次。4月2日單日有30萬人次入境，創10年來勞動節假期的單日新高。

個人遊帶動 陸客3天增24萬人次

香港文匯報報導，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，隨著跨境交通基建完善，愈來愈多人以個人遊方式來港，今年五一黃金周旅客增長，主要是由「散客」所帶動，跟團來港的旅客數比平日減少。

有來自福建的旅客表示，這次來港花了約3000元買化妝品、飾物、藥品及日用品等，除了在旺角、中環及銅鑼灣等購物區逛街，還到石澳進行生態遊。也有旅客表示，五一期間香港酒店房價飆升，增加旅費開支，連同在本港的消費及交通費開支，三人共花費約1萬元。

對於地區人士指，訪港內地旅客人數過多，影響地區居民生活，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，理解部分地區有較多旅客聚集，可能影響居民生活，因此政府每逢黃金周前都會舉行跨部門會議，也會與內地及澳門相關部門聯絡，做好接待旅客的工作，包括增加旅遊巴泊位和上落車地點等。