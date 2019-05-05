嚇人！她抗議樓上飛痰 竟害丈夫被打殘、住院50天

2019-05-05 14:33 世界日報 中國新聞組／北京5日電



大陸有名女子抗議樓上飛痰，竟害丈夫被打殘。 圖擷自看看新聞 分享 facebook 安徽淮南市一對王姓夫妻去年在家門口遭六、七人圍毆，王男被打到脾臟破裂、肋骨骨折，在醫院住了50天；導火線竟然是因為樓上吐下來的一口痰。

看看新聞報導，去年10月某日，王妻準備推出電瓶車出門送小孩上學，剛一出門口，樓上有人吐了一口痰下來，王妻不滿對著樓上的陳姓住戶大罵，當時雙方吵了起來，陳男表示要下來打她，但王妻當時並沒有在意，正當她拿著水清洗車上的痰時，陳男突然從上面下來，「然後就給我按在門口的地下，不就打起來了嘛。」王男看到妻子被打，立即起身幫忙，因為動靜較大，隨後被鄰居拉開。

王男以為事情就此結束，沒想到陳男竟然叫父親、兄弟和親戚一共五個人過來圍攻他們夫妻倆，當時王妻站在門外，而王男被人堵在門內，「陳男用拳頭打我老婆，還有他親戚用棍子打我，用棍子搗我。」王男眼見妻子被打，他立即從家中衝出，與對方撕打，但無奈寡不敵眾，只能被人打倒在地。

這次圍毆讓王男被毆打致脾臟破裂，肋骨骨折，肺部積液，身上多處軟組織挫傷，後經傷情鑑定，王男的傷殘等級為八級傷殘。

王妻說，「脾給打壞掉了，給摘除掉了，肋骨也斷掉兩根，兩個肺挫傷，胸腔還積液。」王男在醫院總共住了50天。

樓上一口痰引發的橫禍，讓樓下鄰居變重殘。目前涉事的陳男和兩位家人已被警方刑拘，案件已經移交淮南市田家庵區人民法院進行審理。但王姓夫妻認為參與圍攻他們夫妻倆一共是五個人，不滿警方為何「漏拘」了兩個當事人。