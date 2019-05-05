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超蝦彩蛋 浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」

2019-05-05 12:49聯合報 記者羅印冲╱即時報導

電影復仇者聯盟4：終局之戰》在全球熱映，港媒報導，浙江省麗水市一間戲院在4月24日時舉辦首映，片頭廣告過後，突然出現蓮都區人民法院所準備的「欠債未履行後果」短片及「失信被執行人員名單」的特殊「彩蛋」。報導還說，不少民眾知道自己出現在名單上後，馬上趕到法院，將欠款還清，並希望法院趕快把自己的名字從名單裡撤下。

據香港星島日報報導，麗水市一間電影院在4月24日播放《復仇者聯盟4》首映，幾個廣告結束後，大螢幕上突然出現了「欠債未履行後果」短片和「蓮都區人民法院失信被執行人員名單」，總共有60名失信被執行人，當中還包含了姓名、照片和涉案金額等相關資訊，引起不少民眾討論，也有人拿出手機拍下這畫面。

除了在螢幕上播放外，這串共300多人的「失信者名單」還出現在戲院的LED螢幕、樓層間的電視上。

其中一名出現在名單中的藍姓男子在2017年時，因借貸糾紛被告上法院，進入執行程序後未及時履行義務，經朋友提醒後才發現自己出現在名單上，趕緊到法院把人民幣5萬元的欠款還清，讓法院把名字從名單裡撤下，以免被女兒跟朋友去看電影時看到自己的名字。

報導說，名單曝光後，目前已經有80多人履行了執行義務。據指，蓮都法院充分利用各類平台形成全域威懾態勢，在督促被執行人履行義務同時，還可以提醒市民平時跟這些人來往時要謹慎。

浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」。香港星島日報
浙江影院播《復仇者4》突插播「欠債名單」。香港星島日報
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