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大陸五一假期 共發生2652起火災釀11死

2019-05-05 11:21聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸五一假期期間，共發生2652起火災釀11死。香港星島日報
大陸五一假期期間，共發生2652起火災釀11死。香港星島日報
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中國大陸五一假期期間，截至昨日，共發生2652起火災，共造成11人死亡。

中共應急管理部消防救援局消息指，五一假期（5月1日至4日），各地消防救援隊伍共出動滅火和應急救援7631宗，出動消防車1.7萬多次、指派消防員逾9.1萬人次，營救和疏散被困群眾4326人。

節日期間，消防部門緊盯風險隱患，提前介入大型群眾性活動，尤其旅遊景區、文物古建築、交通樞紐、大型綜合體、商場市場等人流密集的高風險地區。

消防員建築火災

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