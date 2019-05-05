作品涉六四 陸歌手李志獲獎竟被稱「南京李先生」

2019-05-05 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國獨立音樂人李志。美國之音 分享 facebook 今年是「六四事件」30周年，中共加強整頓意識形態，嚴控輿論。大陸獨立音樂人李志，疑似因為曾發布多首涉及六四事件的歌曲，遭全面封殺。他最近獲頒第十屆中國搖滾迷笛獎最佳年度搖滾男歌手時，也只能被稱為是「南京市民李先生」。

李志的遭遇，被認為與他有多首歌曲觸及敏感政治題材，例如《廣場》、《1990年的春天》、《人民不需要自由》等有關。這些作品被指涉及六四事件。

綜合香港和大陸媒體報導，可能因為事件過於敏感，李志得獎名單的微博隨後被刪除，主辦單位臨時宣布取消所有媒體採訪，連上月初有提到李志的提名名單，如今也被微博官方指接獲違規投訴而無法查看。

今年2月，李志突然宣布由於「身體原因」，取消在四川的23場巡迴演唱會。其後在4月初，四川文化執法監督局突稱「緊急叫停了某行為不端知名聲樂演員計劃在川23場次個人巡演活動，監督已售1.8萬餘張演唱會門票悉數原價退款」。外界認為當事人就是李志。

而大陸主流音樂平台如今已無法搜索到李志的歌曲，李志的微博及微信帳號也被註銷。

日前在蘇州舉行的2019太湖迷笛音樂節，李志獲頒第十屆中國搖滾迷笛獎「最佳年度搖滾男歌手」，主辦單位有在官方微博公布結果，其他獲獎者或歌曲都有顯示名稱，唯獨年度搖滾男歌手卻稱頒予「南京市民李先生」。