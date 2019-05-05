尼泊爾首都鐵路 將連接中印

2019-05-05 00:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



圖為日前中尼友誼橋正在施工。（中新社） 分享 facebook

夾在中印兩大強國之間，尼泊爾總統班達里昨天告訴國會，將在兩年內興建首都加德滿都連接印度和中國的鐵路。

中央社引述印度新德里電視台（NDTV）報導，班達里在國會表示，加德滿都連接比爾甘傑鎮（Birgunj，毗鄰印度）及連接拉蘇瓦嘉迪（Rasuwagadhi，毗鄰中國）等兩條連接印度和中國鐵路的詳細計畫報告與興建，將會在兩年內展開。

尼泊爾政府指出，尼泊爾已與中、印兩個鄰國完成鐵路跨境連接的技術研究。

尼泊爾地處於中印之間，尼泊爾過去因各種物資都來自印度，主要被視為印度的勢力範圍，但在中國推動「一帶一路」計畫，積極運用援助和中國國營企業到尼泊爾投資發揮影響力後，尼泊爾愈來愈傾向中國。

但在尼泊爾總理奧利上一次執政（二０一五年十月上台）時，所頒布的新憲法引發尼印邊境的印度裔馬德西人不滿而封鎖邊境道路，印度也以安全理由封鎖尼印邊境，引發尼泊爾長達五個月的經濟與能源危機，奧利憤而轉向中國求助，更讓尼泊爾倒向中國。

不過，在印度運作下，奧利因結盟政黨背叛而失去國會多數而於二０一六年七月宣布辭職，尼泊爾新政府開始傾向印度。在奧利贏得二０一七年十一月國會大選再次組織新政府後，立刻表明將採與中、印兩國保持平衡的外交政策，一直持續至今。