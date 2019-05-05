陸五一連假 陸客赴台暴增180%

大陸「五一」假期昨天結束，大陸全國出遊人次再創新高。圖為大批遊客在南京中山陵參觀。 （中新社） 分享 facebook

大陸「五一」四天連假昨天結束，其中赴台灣旅遊的團體和自由行比去年同期成長了百分之一百八十，是大陸出境遊國家和地區中的第五名。

台旅會北京辦事處主任洪東濤昨晚在慶祝台旅會北京辦事處成立九周年會上表示，大陸民眾在五一連假期間出境旅遊相當踴躍，除了赴台灣旅遊的團體和自由行比去年同期大幅成長外，赴南台灣旅遊的陸客自三月以來也明顯增多。他還說，今年一到四月份，陸客比去年同期成長了百分之卅，希望今年下半年愈來愈好。

另據，大陸文化和旅遊部統計，今年「五一」假期，全大陸國內旅遊接待總人數一點九五億人次創新高，按可比口徑增長百分之十三點七；實現旅遊收入一千一百七十多億元人民幣，按可比口徑增長百分之十六。

央視報導，親子、研學等形式的家庭遊成為今年五一假期旅遊熱點，拉動了文化、休閒、餐飲、鄉村等消費。經統計，今年文化和旅遊消費額在五百至一千元人民幣之間的遊客比例最高，為百分之卅八，較清明假期提高一點二個百分點；遊客平均外出停留時間為二點二五天，也較清明假期增長百分之九點五。

此外，大陸中鐵總統計，今年五一延長為四天小長假，鐵路客流運輸超逾七千三百五十多萬人次，創下歷史新高；且旅遊人數和旅遊收入也增長近一成，拉動消費。

去年五一連假從四月廿八日至五月一日，累計發送旅客五千二百廿多萬人次，已創歷年發送總量新紀錄；沒想到今年更是大幅增加，再創歷年新高。除了鐵路出遊方便快速吸引愈來愈多人搭乘外，也與從去年以來，開闢多條鐵路有關。

但也因為人太多，各車站出現人潮擠爆。澎湃新聞報導，連假頭一天發生至少兩列次有上百名旅客有票卻擠不上車的窘境，引發上車旅客「買短乘長」導致列車超載，中國鐵路總公司今日公開道歉。

中鐵總表示，「買短乘長」、「越站乘車」讓守規矩買票的乘客，因為不守規矩乘客違規而權益受損，今後將加強採取因應措施。

澎湃新聞報導「買短乘長」、「越站乘車」在小長假或搶手站點乘客買不到票時，就會取巧上車再補票到站。今年「五一」小長假，中鐵總預估每天鐵路疏運客流量近二千萬人次，亂象頻發，包括無票霸坐、越站不下車、罵哭列車長、甚至搶坐大打出手。

中鐵總還特別為五月一日青島至曹縣和江山至淮北接連發生上百人有票擠不上車者，公開道歉。