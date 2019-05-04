「五一」假期 陸客赴台旅遊暴增180%

2019-05-04 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



台旅會北京辦事處主任洪東濤4日晚表示，今年大陸「五一」假期四天，大陸民眾出境旅遊相當踴躍，其中赴台灣旅遊比去年同期成長了180%，是出境遊國家和地區中的第五名。他表示，赴南台灣旅遊的民眾明顯增多。

台旅會北京辦事處今晚舉行成立九周年慶祝會。洪東濤表示，包括陸客旅遊團和自由行，今年「五一」假期比去年增加了180%。是境外遊總出境旅遊人數中的第五名。他強調，據統計，自三月以來，南台灣的陸客也比去年同期增加不少。

被問到，是否自高雄口岸進出的大陸民眾明顯增加，這是否為「韓國瑜效應」？洪東濤表示，他不方便評論，但赴南台灣旅遊的陸客確有增加的趨勢。對於今年陸客赴台旅遊，謹慎樂觀。今年1到4月份，陸客比去年同期成長了30%。希望今年下半年愈來愈好。

配合觀光局今年的主題，台旅會也力推台灣「小鎮漫遊」。洪東濤指出，台旅會今年主打的「2019臺灣小鎮漫遊年」，經過民眾票選及專家嚴格甄選後，總共推出了30個經典小鎮、十個客（家）莊小鎮，以及4個被認證的慢城小鎮，大陸遊客可以根據自己的喜好與旅行時間，採用分區、主題、慢遊的方式，將自己喜愛的臺灣小鎮納入遊程中，細細品味台灣小而美、小而精緻的幸福旅行。