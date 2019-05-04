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哪吒、變形金剛下半年央視合體 網友加碼推新組合

2019-05-04 17:28世界日報 中國新聞組／北京4日電

央視將播中美合拍變形金剛:哪吒?網友求不毀童年 張詒宣
央視將播中美合拍變形金剛:哪吒?網友求不毀童年 張詒宣
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哪吒與變形金剛，一個腳踩風火輪，一個鋼筋鐵骨。一個是中國古代神話人物，一個是歐美動畫片科幻角色。本來 很難想像他們會有什麼交集，但隨著中央電視台與美國孩之寶公司合作的展開，他們即將合體與中國觀眾見面了。

環球時報報導，據海外最大的變形金剛社交網站TFW2005發布的公告，由中央電視台與美國孩之寶公司合拍的一部名為《變形金剛：哪吒》的動畫作品，預計將於今年第三季度在央視黃金檔首播。早在2017年7月，央視就宣布該劇已進入實質階段。央視網當年發布的官方消息稱，這部作品將會是中美動畫合作領域的里程碑項目。

但之後，在很長的一段時間內卻再沒有聽到該動畫的其他任何消息。

報導引述孩之寶首席執行官布萊恩·戈德納的話說：「我們很高興與中央電視台合作，今年晚些時候將在央視黃金時段播出一個名為《變形金剛：哪吒》的電視情景劇。它是基於變形金剛和中國神話的結合，但娛樂性看起來非常好，以至於世界各地的廣播公司都開始說『這可能是我們要在全球範圍內開展的事情』，我們對繼續與中央電視台建立這種(合作)關係感到興奮。」

隨著《變形金剛：哪吒》最新消息的披露，「哪吒與變形金剛」昨日也再次登上熱搜話題榜。網友議論紛紛，更有網友大開腦洞，稱已經開始期待「孫悟空和驚奇隊長」、「葫蘆娃與白雪公主」組合…

據報導，這種打破次元壁的「跨國合作」其實並不是頭一遭，早在1988年春節聯歡晚會上，就曾上演過一個名為《孫悟空與唐老鴨》的動畫短片。

央視將播中美合拍變形金剛:哪吒?網友求不毀童年 張詒宣
央視將播中美合拍變形金剛:哪吒?網友求不毀童年 張詒宣
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