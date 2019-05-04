中央下令拆 地方捨不得…山東第一觀音像「整容」成孔子

2019-05-04 17:17 世界日報 中國新聞組／北京4日電



[複製]奇觀！怕被拆了 山東第一觀音慘遭整容成孔子 張幼芳 分享 facebook 中國為了整頓國內宗教過度商業化問題，在2005年制定「宗教事務條例」並於去年開始實施，其中明訂「宗教團體、寺觀教堂以外的組織及個人，不得修建大型露天宗教造像」，2018年再修訂「禁止在寺觀外修建大型露天宗教造像」。山東一座觀音像最近就因此遭殃了，原本的觀音像換上了孔子的頭，格外滑稽。

本報系聯合新聞網報導，山東平度市城東埠村的聖水池民俗文化園，2011年在園區的水池中央打造了一座21公尺高的大理石聖泉觀音像，被譽為「山東第一觀音」。但因違反修正後的宗教事務條例，遭中央下令撤除。根據中國宗教及人權雜誌《寒冬》報導，山東城東埠村的這座觀音像，當初村委會耗費200多萬人民幣打造，不只享有山東第一觀音的美譽，也吸引許多當地村民與遊客燒香祈福。

但去年秋天，「村支書告知村民中央政府下令，不允許傳播封建迷信，包括信佛、拜觀音都是不許可的」，因此觀音像必須拆除。村委會捨不得毀壞觀音像，於是在兩難之下，想出保留觀音身、冠上孔子頭像的方法，因為孔子屬於中國傳統文化的聖人，紀念聖人就不是「迷信」了。

所以村委會再耗資40多萬人民幣，將觀音像「改頭換面」，將觀音的蓮花底座打磨掉、觀音左手的玉淨瓶替換成竹簡、漆上古銅色，形成一座豎立於聖水池中央、著觀音袍、右手還比著蓮花指的的孔子雕像。

雖然觀音像最終是保留下來了，但當地居民對於這個男不男、女不女的合體像都憤恨不已，有人認為「現在又像毛澤東的年代一樣，不讓人信神、信佛，只許人信共產黨。」