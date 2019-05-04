忘了血的教訓…森林大火才奪30命 遊客又在涼山野炊

2019-05-04 17:02 世界日報 中國新聞組／北京4日電



遊客涼山林區野炊被行拘 黃瓊慧 分享 facebook 五一假期第二天，微信上三張照片讓眾人怒了。照片中，兩輛越野車停在四川涼山州的野地，並在一旁生火野炊。由於木里森林大火一個多月前才奪走30名消防隊員人命，傷痛未褪，這些遊客的行為，讓不少網友氣炸了，怒罵「難道30條人命，換不回血的教訓？」

封面新聞公眾號報導，網友發布的三張圖片上，一白一黑兩輛越野車停在一處坡地上，一群人在旁邊生火，看起來是在野炊，不少網友在朋友圈轉發了這三張圖片，並對車主表示強烈譴責。有人痛罵，這麼快就把之前山火的事情給忘了？不把消防官兵的命當回事？還有人說，應該罰他們去為烈士掃墓三個月。

對此，涼山州公安局3日發布通告，成都遊客郭某在昭覺縣林區拾木柴升火做飯，違反野外用火禁令，昭覺縣森林公安局對肇事者郭某行政拘留10日，並處500元罰款處罰。但有網友表示，罰款太輕了，應該罰5萬。

據悉，涼山州森林公安局稱，今年以來，因持續乾旱少雨，涼山州森林火險等級明顯偏高，防火形勢十分嚴峻。目前，全州森林火災刑事案件立案64起，已刑事拘留45人次，逮捕36人次，治安拘留876人。在已破案件中，人為失火案占案件總數的98.39%，其中野外用火引發的占73.81％。